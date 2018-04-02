Ракету Falcon 9 запустили во Флориде

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 вместе с кораблем Dragon, на котором находится груз для Международной космической станции (МКС), произошел во Флориде. Трансляция запуска идет на сайте НАСА.

Старт ракеты состоялся в 23.30 по московскому времени с космодрома в штате Флорида на мысе Канаверал.

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Стыковка грузового корабля с МКС должна произойти в среду, 4 апреля. На корабле находится около 2,6 т груза, в том числе провизия и предметы первой необходимости.

Ранее сообщалось, что Space Х снова не смогла спасти обтекатель ракеты Falcon 9.