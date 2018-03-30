Space Х снова не смогла спасти обтекатель ракеты Falcon 9
SpaceX снова не смогла спасти обтекатель ракеты Falcon 9. Об этом в своем твиттере сообщил основатель компании Илон Маск.
По его словам при спуске парашют перехлестнулся и обтекатель рухнул в воду на огромной скорости.
В ближайшие дни компания проведет эксперименты с помощью вертолета, чтобы понять причину поризошедшего.
Реклама
В феврале этого года эксперимент по возвращению головного обтекателя стартовавшей в США ракеты Falcon 9 также оказался неудачным.
Ранее Маск рассказал, когда будут готовы корабли для полета на Марс.