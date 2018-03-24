В Австралии на берег выбросились 150 дельфинов

В Австралии на берег выбросились более 150 дельфинов вида короткоплавниковая гринда (Globicephala macrorhynchus), сообщает The Sydney Morning Herald.

Отмечается, что волонтерам удалось спасти всего шесть животных. Однако один из дельфинов после возвращения в океан снова выбросился на берег, и его пришлось усыпить.

Реклама

Экологическая служба Австралии попросила местных жителей сообщать обо всех случаях выброса дельфинов или китов на берег. Также живущих поблизости людей предупредили об опасности нападения акул, так как туши мертвых дельфинов могут привлечь хищников.

Ранее сообщалось, что в Австралии на берег выбросило неизвестную гигантскую рыбу.