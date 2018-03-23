«Союз МС-08» пристыковался к МКС

Пилотируемый корабль «Союз МС-08» пристыковался к Международной космической станции (МКС), передает РИА «Новости».

На борту корабля находились космонавт «Роскосмоса» Олег Артемьев, а также бортинженеры, астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд. Кроме того, на МКС доставили мяч чемпионата мира по футболу-2018. На станции планируется устроить «космический матч» с участием российских и американских космонавтов.

Ранее сообщалось, что с Байконура стартовала ракета «Союз» с экспедицией к МКС.