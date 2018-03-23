Генетики раскрыли тайну гуманоида Атакамы

После пяти лет генетических исследований ученым Стенфордского университета удалось полностью расшифровать геном странной мумии – так называемого гуманоида Атакамы. Мумия длиной всего 15 сантиметров была обнаружена в 2003 году в одной из заброшенных деревень в Чили, и сегодня находится в частной коллекции испанского бизнесмена. Мумия имеет всего 10 пар ребер и вытянутый череп, что привлекло к ней внимание и породило версию об инопланетном происхождении.

Анализ ДНК, проведенный под руководством доктора Гарри Нолана, показал, что останки принадлежат человеку женского пола, по-видимому, недоношенному плоду. При этом состав костей мумии напоминает состав костей шестилетнего ребенка, что говорит о необычном генетическом заболевании, которое состарило плод еще в утробе матери.

«Нам удалось взглянуть на все мутации, которып были у этого индивида, — пояснил Нолан. – каждый рождается с мутациями. Но этому человеку неповезло особенно». В результате полной расшифровки генома ученым улалось доказать, что мумия имеет чилийское происхождение, а в ее ДНК присутствовали мутации семи генов, которые внесли вклад в аномалии строения черепа и костей.Исследование опубликовано в журнале Genome Research.