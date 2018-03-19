«Союз МС-08» установили на стартовой площадке «Байконура»

Ракета-носитель «Союз-ФГ» c пилотируемым кораблем «Союз МС-08» установлена на первой, «Гагаринской» стартовой площадке космодрома Байконур, передает РИА «Новости».

По данным агентства, запуск назначен на 21 марта в 20.44 мск, стыковка с МКС 23 марта в 22.41 мск.

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Как отмечается, в составе основного экипажа корабля «Союз МС-08» будет командир корабля космонавт Олег Артемьев, бортинженеры, астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд.

Ранее сообщалось, что во Французской Гвиане прошел успешный старт ракеты-носителя «Союз-СТ-Б» со спутниками O3b на борту.