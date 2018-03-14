На аукцион выставлены ранее неизвестные письма Эйнштейна о его страхах

На аукцион выставлена коллекция ранее неизвестных фотографий и писем Альберта Эйнштейна. Об этом сообщается на сайте аукционного дома Christie's.

Коллекция включает также фотографию Эйнштейна в пятилетнем возрасте, его письма сестре Майе и единственное сохранившееся письмо, адресованное отцу. Она находилась в архиве Майи Эйнштейн и ее мужа Пола Винтелера. Документы охватывают период с 1897 по 1951 год. Эйнштейн был близок с сестрой и нередко делился с ней в письмах своими переживаниями. Так, в 1924 году, спустя девять лет после разработки общей теории относительности, он писал ей: «Я не многого достиг в научном плане в последнее время — мозг с годами работает хуже, хотя это и не так уж неприятно. Это значит, что за будущие годы отвечать придется меньше». Спустя 10 лет он писал: «Я очень счастлив заниматься своей работой, даже если в этой и других сферах я начинаю чувствовать, что сияние юных лет уже в прошлом».

Эксперты аукциона отмечают, что Майя была единственной, кому Эйнштейн мог доверить свои переживания и страхи. Их переписка была глубоко личной, и в ней Эйнштейн не пытался отыгрывать какую-либо роль. Аукцион будет проходить со 2 по 9 мая.