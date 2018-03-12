Стэнфордский университет перестал отправлять студентов в Россию

Стэнфордский университет в США временно приостановил отправку своих студентов на стажировки в Россию, сообщает Stanford Daily.

По информации издания, Госдеп США ранее обнародовал информацию о присвоении России третьего уровня опасности. Третий и Четвертый уровень — наиболее высокие — используются для стран, где «есть значительный риск для здоровья или безопасности».

Ранее СМИ сообщили, что в Британии разрабатывают аналог «закона Магнитского».