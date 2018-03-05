В МГУ опровергли сотрудничество с гомеопатами

В Московском государственном университете имени Ломоносова заявили, что не сотрудничают с крупным отечественным производителем гомеопатических средств, недавно получившим «Антипремию» от Министерства образования и науки.

Ранее компания-производитель гомеопатии «Материа Медика Холдинг», владельцем которой является член-корреспондент РАН Олег Эпштейн заявила о сотрудничестве с МГУ имени М.В.Ломоносова, конкретно — физическим, химическим и биологическим факультетами. В пресс-службе МГУ «Газете.Ru» заявили, что университет не ведет сотрудничество с компанией.

Реклама

«На сегодняшний день между факультетом и компанией «Материя Медика» официальное сотрудничество не ведется», — сообщили в пресс-службе Физического факультета МГУ.

«Биофак, как подразделение Московского университета, не сотрудничает с названной компанией. Сотрудники факультета вне исполнения ими должностных обязанностей вправе взаимодействовать с кем им представляется нужным. Компания «Материа Медика» в прошлом году обсуждала возможность выступить спонсором «Дня биолога», но к соглашению стороны не пришли, главным образом из-за неоднозначной репутации этой компании среди профессиональных биологов», — заявили на Биологическом факультете.

На Химфаке МГУ также заявили, что не сотрудничают с компанией.

6 февраля указанная компания была удостоена антипремии при оглашении итогов IV Всероссийской премии «За верность науке», после чего она заявила о возможности обращения в суд.