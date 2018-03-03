В США математик вычислил приблизительные сроки начала Третьей мировой войны

Американскому математику удалось вычислить сроки начала следующей мировой войны благодаря анализу данных о мужгосударственных столкновениях в период с 1823 по 2003 годы. Об этом соощщает журнал Science Advances.

Математик из Колорадского университета Аарон Клаузет пришел к выводу, что периоды мирного существования и войны чередуются.

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«Таким образом, исторические модели войны означают, что длительный мир может быть значительно более хрупким.., несмотря на недавние усилия по выявлению механизмов, которые уменьшают вероятность межгосударственных войн. Модели показывают, что послевоенная картина мира должна была бы выдержать хотя бы еще 100-140 лет, чтобы стать статистически значимой тенденцией», — объясняет Клаузет.

По его словам, очередное крупное вооруженное столкновение должно произойти до 2150 года.

Ранее сообщалось, что треть американцев уверена в приближении США к началу Третьей мировой войны.