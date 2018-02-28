Ученые увязали нетерпимость к вони с политическими убеждениям

Нетерпимость к неприятным запахам связана с политическими убеждениями, выяснили шведские ученые. Результаты были опубликованы в журнале Royal Society Open Science.

В исследовании приняли участие 200 добровольцев, которым было предложено оценить запахи подмышечного пота, кала, мочи, газа, ступней и запах изо рта, как исходящие от кого-то другого, так и собственные. Также они должны были заполнить опросники, посвященные политическим убеждениям. Те участники эксперимента, которые испытывали наиболее сильное отвращение к неприятным запахам, были склонны желать для страны лидера с диктаторскими замашками, который смог бы подавлять протесты и указывать разным социальным группам «на их место».

Неприязнь к дурному запаху — эволюционная черта, позволяющая избежать возможных источников инфекций, поясняют исследователи. Поведение, которого особо чувствительные к неприятным запахам люди ожидают от лидера, способствует сокращению контактов между социальными группами и, как следствие, понижают риск инфицирования членов одной из них от членов другой. Таким образом, исследователи предполагают, что чувство отвращения может быть связано с тем, как люди представляют себе правильно организованное общество.