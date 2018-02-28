Российский космонавт и американские астронавты вернулись на Землю

Спускаемая капсула транспортного космического корабля «Союз МС-06» с тремя космонавтами совершила успешное приземление, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на Центр управления полетами.

В казахстанской степи приземлились космонавт Александр Мисуркин и американские астронавты Марк Ванде Хай и Джо Акаба. Экипаж провел на Международной космической станции 168 суток. На станции остались россиянин Антон Шкаплеров, американец Скотт Тингл и японец Норишиге Канаи.

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Сообщается, что капсула приземлилась в 146 километрах юго-восточнее казахстанского города Жезказган.

В данный момент происходит эвакуация космонавтов из капсулы.

«Самочувствие экипажа хорошее», — отметил источник в Центре управления полетов.

Космонавты Мисуркин и Шкаплеров 3 февраля поставили новый рекорд по продолжительности работы в открытом космосе среди россиян. Всего они пробыли в космосе 8 часов 13 минут — на 6 минут дольше предыдущих рекордсменов Сергея Рязанского и Олега Котова.

Ранее сообщалось, что корабль «Союз МС-06» начал возвращение на Землю.