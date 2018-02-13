С Байконура стартовала ракета «Союз» с грузом для МКС

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Ракета-носитель «Союз 2.1.а» с космическим кораблем «Прогресс МС-08» успешно запущена с космодрома Байконур для доставки партии груза на Международную космическую станцию во вторник в 11:13 мск.

Изначально старт был намечен на 11 февраля, но был отложен в последний момент перед запуском из-за технических проблем.

Корабль «Прогресс МС-08» должен доставить на Международную космическую станцию 1390 кг сухих грузов, 890 кг топлива в баках системы дозаправки, 420 кг воды в баках системы «Родник», а также 46 кг сжатого воздуха и кислорода в баллонах. В грузовом отсеке также находится научное оборудование, в том числе летный комплект аппаратуры «Икарус», комплектующие для системы жизнеобеспечения, а также контейнеры с продуктами питания, предметы одежды, медикаменты и средства личной гигиены для членов экипажа.