WP: администрация Трампа хочет превратить МКС в коммерческое предприятие

Администрация президента США Дональда Трампа намеревается прекратить финансирование МКС в 2025 году, однако забрасывать станцию американские власти не планируют. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на внутренний документ NASA.

В настоящий момент Белый дом разрабатывает план того, как передать МКС в частный сектор. В итоге станция, по мнению администрации президента США, превратится в нечто вроде «недвижимости на орбите».

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«Решение прекратить прямую федеральную поддержку МКС в 2025 году не означает, что сама по себе станция сойдет с орбиты к этому времени. Возможно, что индустрия сможет продолжить использовать некоторые элементы или возможности МКС в качестве будущей коммерческой платформы», — говорится во внутреннем документе МКС.

Газета подчеркивает, что план передать станцию в руки частного бизнеса, вероятно, будет встречен волной критики, поскольку США вложили в создание и поддержание МКС около $100 млрд.

Ранее СМИ уже сообщали, что администрация Трампа предлагает прекратить финансирование МКС.