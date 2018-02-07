Врачи армянской больницы не отличили анализ мочи от чая

В армянском городе Масис директор местной больницы сдала в лабораторию этого учреждения порцию чайной заварки и получила в ответ результаты анализа мочи. Таким образом начальница Нунэ Аванесян хотела проверить работу своих подчиненных после многочисленных жалоб пациентов, сообщает издание «Арменпресс».

«Я сдавала свою кровь под различными именами и получала различные ответы, сдала в лабораторию вместо анализа мочи порцию чайной заварки и получила ответ анализа мочи – со всеми клеточными компонентами: эритроцитами, лейкоцитами, эпителием, чего в чае быть никак не могло», — пояснила директор. По ее словам, результаты анализа соответствовали картине заболевания пиелонефритом. Ранее сотрудники лаборатории уже получали предупреждения, теперь 8 из 15 сотрудников уволились по собственному желанию.

«Никого не заставляли писать заявления силой. Они получили оповещения по соответствующим положениям КЗОТ и будут наказаны в рамках закона», — сообщила директор. Случаем заинтересовались в администрации Араратского района.