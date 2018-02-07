Центральный ускоритель Falcon Heavy разбился при посадке

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Центральный ускоритель ракеты Falcon Heavy, запущенной ранее SpaceX с космодрома на мысе Канаверал, не смог сесть и разбился. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на информацию SpaceX.

В ходе прямой трансляции запуска с центральным разгонным блоком пропала связь.

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Как сообщается, два из трех двигателей, которые должны были тормозить ускоритель при посадке, не сработали. Из-за этого он влетел в воду на скорости 480 км/ч.

Тем не менее другие два ускорителя Falcon Heavy — уже использовавшиеся ранее — успешно и одновременно приземлились.

«Газета.Ru» вела прямую трансляцию запуска Falcon Heavy с электрокаром Tesla на борту.