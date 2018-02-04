Ученые впервые нашли планеты за пределами нашей галактики

Американские астрономы впервые обнаружили экзопланеты за пределами галактики Млечный путь. Статья об их открытии вышла в журнале Astrophysical Journal Letters. По состоянию на февраль 2018 года за пределами Солнечной системы обнаружено 3728 планет, при этом 622 системы состоят из одной и более планет – все они были открыты внутри нашей галактики различными методами.

Открыть внегалактические планеты впервые удалось методом гравитационного микролинзирования. Ученые Университета Оклахомы наблюдали при помощи рентгеновской обсерватории Chandra за далеким квазаром RX J1131–1231, расположенном в 6 млрд световых лет от Земли. Свет этого квазара на своем пути искажается более близкой к нам галактикой, расположенной на расстоянии 3,8 млрд световых лет, поэтому на Земле видны сразу четыре изображения квазара.

Анализируя рентгеновское излучение в трех из четырех изображениях квазара, ученые обратили внимание на необычное смещение определенных линий в спектре, которое может быть объяснено только наличием большого числа планет в галактике-линзе. «Эта галактика находится в 3.8 млрд световых лет от нас, и нет ни малейшего шанса увидеть эти планеты напрямую даже с самыми лучшими телескопами, которые можно себе представить», — пояснили авторы статьи. Математические расчеты позволили даже оценить распространенность и массы планет в галактике-линзе – ученые считают, что в среднем на одну звезду Главной последовательности там приходится более двухсот объектов тяжелее Марса но легче Юпитера.