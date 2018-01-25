Борис Джонсон оказался потомком базельской мумии

Швейцарские ученые смогли установить, что обнаруженные в 1975 году в Базеле мумифицированные останки принадлежат женщине, которая является предком главы МИД Великобритании Бориса Джонсона. Об этом сообщает «Би-би-си».

Мумифицированное тело было найдено в 1975 году во время ремонтных работ в церкви Барфюссер. Ученые долго не могли точно установить, кому именно принадлежат останки. Современные технологии позволили получить ДНК женщины из ее большого пальца.

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Результаты экспертизы показали, что тело принадлежало Анне Катарине Бишофф. Историки смогли проследить ее генеалогию и пришли к выводу, что британский министр иностранных дел Борис Джонсон является ее правнуком в седьмом колене.

Ранее египетские археологи обнаружили в Луксоре в Верхнем Египте мумию в гробнице, которая еще никогда не была исследована.