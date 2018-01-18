Япония запустила ракету «Эпсилон-3» со спутником на борту

В Японии с космодрома Утиноура запустили компактную ракету на твердом топливе «Эпсилон-3» со спутником на борту. Японское аэрокосмическое агентство JAXA вело трансляцию запуска.

Трехступенчатая ракета «Эпсилон» в два раза компактнее ракеты Н2А и значительно более экономична по финансовым, людским и временным затратам. На борту ракеты расположен коммерческий спутник «ASNARO-2», принадлежащий компании NEC.

Ранее в Японии прошел второй запуск ракеты «Эпсилон».