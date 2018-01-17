Новый вид лягушек назвали в честь Стэнли Кубрика

Ученые открыли два новых вида древесных лягушек на территории Амазонской низменности. Один из них исследователи назвали в честь режиссера Стэнли Кубрика. Информация была опубликована в журнале ZooKeys.

Новые виды получиkи названия D. kubricki и D. kamagarini («демон», «дьявол» на языке перуанского племени мачигенга). Ранее представителей обоих видов ошибочно причисляли к другим видам, но морфологический, генетический и биоакустический анализ показал, что это самостоятельные виды. Для обоих видов характерны яркие оранжевые полоски на лапах. У D. kamagarini есть похожие на рожки выступы над глазами.

Ученые решили назвать новый вид в честь Кубрика из-за его фильма «Заводной апельсин», снятого по одноименной книге. Автор книги Энтони Берджесс описывал название «Заводной апельсин» как сочетание чего-то естественного, сладкого и живого с чем-то холодным, механическим и дисциплинированным. По мнению исследователей, это описание как нельзя лучше характеризует работу экосистем.