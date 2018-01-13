В Азербайджане после задержания военными пропал российский ученый

В Азербайджане пропал российский гражданин, сотрудник Института астрономии РАН (ИНАСАН) Дмитрий Чулков. Об этом «Газете.Ru» сообщили знакомые молодого человека и источник в институте.

По имеющейся информации, Чулков прилетел в Гянджу 3 января и остановился в городе в частной гостинице. Со слов хозяина дома известно, что 5 января гость отправился смотреть озеро Гёйгёль. Он советовал Чулкову отправиться к озеру на такси, но тот отправился пешком и не вернулся. По пути к озеру находится военная часть, на территорию которой, видимо зашел Чулков. Через некоторое время в гостиницу приехали сотрудники служб безопасности, обыскали комнату Дмитрия, забрали его вещи.

9 января военные сообщили хозяину дома, что отпустили россиянина, однако тот в гостинице так и не появлялся, не выходил в интернет и не отвечал на звонки. «Матери он сказал, что уехал на неделю, через два дня с ним пропала связь», — рассказал источник в ИНАСАН. Вылететь из Азербайджана Чулков должен был 10 января, однако в авиакомпании сообщили, что на самолет он не садился. В настоящее время поиски россиянина ведут его коллеги и родные.