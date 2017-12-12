Трамп подписал директиву о полетах США на Луну

Президент США Дональд Трамп поручил NASA «переориентировать космическую программу Америки на человескую разведку и исследование», сообщает Associated Press.

Сообщается, что он подписал соответствующую директиву.

По словам Трампа, это «является важным шагом для возвращения американских астронавтов на Луну впервые с 1972 года для долговременных исследований».

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«На этот раз мы не только поставим наш флаг и оставим наш след, мы создадим основу для возможной миссии на Марс и, возможно, когда-нибудь, во многие миры за его пределами», — сказал Трамп.

Ранее сообщалось, что последняя пилотируемая экспедиция США в рамках программы «Аполлон» стартовала к Луне 45 лет назад.