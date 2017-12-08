Комиссия не нашла рутений-106 на челябинском «Маяке»

Межведомственная комиссия не выявила нарушений на челябинском предприятии Росатома «Маяк», передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Измерения контрольных проб (на «Маяке») не выявили наличия в них рутения-106», — говорится в материалах комиссии.

Отмечается, что нарушений в работе системы радиационного мониторинга на «Маяке» также не обнаружено.

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По данным комиссии, в организме 250 сотрудников «Маяка», прошедших радиационный контроль в октябре-ноябре нынешнего года, также не обнаружено никаких следов рутения-106.

Ранее Ростехнадзор не нашел причин для выброса рутения-106 на «Маяке». Сообщалось, что ученые создадут комиссию по установлению источника рутения-106.