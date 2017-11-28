Роскосмос подтвердил потерю связи со спутником «Метеор-М»

__is_photorep_included11014058: 1

Роскосмос подтвердил потерю связи с запущенным с космодрома Восточный спутником «Метеор-М». Об этом сообщается на официальной странице Роскосмоса в социальных сетях.

«В результате работы РН «Союз-2.1б» головной блок в составе разгонного блока «Фрегат» и космического аппарата «Метеор-М» был выведен на заданную промежуточную орбиту. Однако в ходе первого планового сеанса связи с космическим аппаратом не удалось установить связь в связи с отсутствием его на целевой орбите», — говорится в сообщении.

Реклама

Ранее сообщалось, что во время запуска ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Восточный могла произойти нештатная ситуация с разгонным блоком «Фрегат».

Это был второй в истории запуск ракеты с космодрома Восточный.