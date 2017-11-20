Британские ученые узнали, как изменились сексуальные пристрастия молодежи за 20 лет

Ученые выяснили подробности сексуальной жизни молодых британцев за последние 20 лет. Данные были опубликованы в журнале Journal of Adolescent Health.

Британские исследователи проанализировали данные трех крупных исследований, проводившихся с 1990 года, в них приняли участие более 45 тыс. британцев. Вагинальный половой акт и оральный секс за это время так и остались наиболее распространенными практиками. При этом количество людей 16-24 лет, которые в течение последнего года занимались оральным, анальным и вагинальным сексом выросло с 1 из 10 мужчин и женщин в 1990-1991 годах до каждого четвертого мужчины и каждой пятой женщины в 2010-2012 годах. Наибольший рост случаев орального и анального секса в последнее десятилетие наблюдался среди молодежи 16-18 лет.

При этом средний возраст при первом половом акте не сильно изменился и по-прежнему составляет около 16 лет. При первых сексуальных переживаниях в более широком смысле, например, поцелуях – 14 лет.