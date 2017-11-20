Сейсмологи прогнозируют рост числа мощных землетрясений с 2018 года

В 2018 году на земле может значительно увеличиться число крупных землетрясений. К таким выводам пришел геофизик Роджер Билхам из Университета Колорадо в Боулдере, изучив статистику землетрясений магнитудой свыше 7 с 1900 года. Наблюдения показали, что землетрясения случаются чаще, если скорость вращения Земли вокруг своей оси немного уменьшается за счет внутренних причин.

В XX веке было обнаружено пять таких периодов, когда число землетрясений значительно превышало среднее значение. «В эти периоды бывало 25-30 мощных землетрясений в год. В остальное время – порядка 15 крупных землетрясений», — рассказал ученый, передает Guardian.

Свои выводы, опубликованные в журнале Geophysical Research letters, ученый представил на недавней конференции Американского геологического общества.