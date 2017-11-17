Эксперт не видел статей Канаверо о пересадке головы в топовых журналах

Нейрохирург, сотрудник Научного центра неврологии Алексей Кащеев заявил, что не видел в серьезных научных журналах ни одной работы итальянского хирурга Серджио Канаверо, собирающегося осуществить трансплантацию человеческой головы. «Я выписываю порядка 15 международных журналов с высоким индексом цитируемости, посвященных нейрохирургии и спинальной хирургии.

Ни одной публикации Канаверо ни в одном релевантном журнале я не видел, — заявил Кащеев «Газете.Ru». – Я видел его статьи, которые не являются топовыми нейрохирургическими журналами. Это в основном обзоры, например, статья, посвященная пересадки головы на 80% состоит из исторического обзора».

Ранее в пятницу Канаверо заявил, что в Китае впервые осуществлена трансплантация головы трупу, и что операция по трансплантации головы живого человека будет проведена уже скоро. Про словам хирурга, команда из Медицинского университета Харбина (Китай) «осуществила первую трансплантацию головы», и теперь операция на живом человеке «неотвратима».