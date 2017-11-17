Первый А380 оказался на кладбище самолетов

Tarmac Aerosave, французская компания, занимающаяся хранением и разборкой отслуживших самолетов, приняла первый двухпалубный самолет А380. Об этом сообщает Francetvinfo.

В распоряжение компании попал самолет с номером 9V-SKA, который был первым А380, проданным заказчику 10 лет назад, 15 октября 2007 года. Он принадлежал авиакомпании Singapore Airlines и летал на рейсах Сингапур-Сидней. Самолет был снят с рейсов в июне и возвращен в Европу, лизинговой компании Dr Peters Group. Сообщается, что А380 стал пятисотым самолетом, переданным компании Tarmac Aerosave.

В понедельник самолет приземлился аэропорту Тарб-Лурд-Пиренеи и остался в нём на длительном хранении.