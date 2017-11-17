Из живота северокорейского перебежчика достали гигантского червя

Южнокорейские врачи заявили об обнаружении необычных паразитов в желудке перебежчика, который проник в страну из КНДР. Мужчина совершил побег через демилитаризованную зону в минувший понедельник, при этом в результате огня, открытого северокорейскими пограничниками, мужчина получил шесть огнестрельных ранений. Северокорейский солдат был отправлен вертолетом в госпиталь сразу после инцидента. В настоящее время южнокорейские врачи делают ему операции, мужчина находится в критическом состоянии.

При удалении пули из брюшной полости мужчины врачи столкнулись с большим количеством червей-паразитов в желудке. На специальной пресс-конференции, созванной накануне, врачи продемонстрировали фотографию круглого червя длиной 27 сантиметров, извлеченного из кишечника пострадавшего . «Мы обнаружили паразита, каких никогда ранее не встречали у корейцев. Это осложняет ситуацию, и грозит серьезными осножнениями», — заявил лечащий врач мужчины в статье, опубликованной в журнале Korea Biomedical Review .

– В моей более, чем 20-летней практике хирурга я такое видел только в учебнике». По словам ученых, они не впервые находят паразитов в кишечнике перебежчиков с севера. По их словам, причиной является потребление овощей, которые в КНДР продолжают выращивать, удобряя почву человеческими фекалиями.