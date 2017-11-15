Астрофизик Юрий Ковалев возглавил научный совет при Минобрнауки

Новым председателем Совета по науке при Минобрнауки избран член-корреспондент РАН, астрофизик Юрий Ковалев. Об этом «Газете.Ru» сообщил вице-президент РАН, проректор МГУ, академик Алексей Хохлов. Избрание нового руководства совета и утверждение новых членов прошло накануне в ходе очередного заседания.

«Председателем Совета избран член-корреспондент РАН Юрий Ковалев, заместителем председателя остался член-корреспондент РАН Аскольд Иванчик. Я остаюсь в составе Совета, и буду в меру своих сил помогать Юрию Юрьевичу», — сообщил академик Хохлов, четыре года возглавлявший совет.

Министр образования Ольга Васильева поблагодарила за работу в совете 13 его членов и своим приказом обновила его состав. На заседании совет приветствовал инициативу правительства, принятую в первом чтении Государственной думой РФ, о существенном увеличении бюджета Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) на 2018 год. Он призвал направить не менее половины объема дополнительно выделяемых средств на финансирование конкурса инициативных проектов фундаментальных исследований.