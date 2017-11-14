Биологи создали жука с тремя глазами

Ученые создали трехглазого жука при помощи генной инженерии. О проделанной работе они рассказали в журнале PNAS.

Ранее эта группа исследователей создала трехглазых навозных жуков случайно - заблокировав часть генов, отвечающих за развитие головы насекомого, они получили жуков без рогов, но с тремя глазами.

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На этот раз они экспериментировали с двумя видами жуков семейства пластинчатоусых, заблокировав работу лишь одного отвечающего за формирование головы гена. Новый глаз образовался прямо между пары обычных глаз. Он был образован теми же типами клеток, что и остальные глаза, имеет такое же строение и так же реагирует на раздражители.

Исследователи надеются, что полученные данные позволят лучше разобраться в механизмах образования и развития органов — это расширит возможности выращивания искусственных органов в лаборатории, как для исследовательских, так и для медицинских целей.