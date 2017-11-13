Астрономы: на Солнце исчезли пятна

На Солнце стремительно уменьшается число пятен, установили астрономы. В настоящее время на обращенной к Земле стороне Солнца не наблюдается ни одного пятна, что свидетельствует о снижении солнечной активности. Об этом сообщают специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца при ФИАН.

Пятна на Солнце служат основной характеристикой солнечной активности. Их число является главным параметром, по которому измеряется 11-летний солнечный цикл: раз в 11 лет количество пятен доходит до максимума, а между этими периодами постепенно снижается до минимальных значений – солнечного минимума. По подсчетам астрономов, он будет достигнут в конце 2018 — начале 2019 года. К этому моменту магнитная энергия Солнца полностью обратится в ноль и звезда превратится в почти в идеально симметричный объект без каких-либо особенностей. В таком виде Солнце может просуществовать до года, после чего магнитное поле снова активизируется и появятся пятна, свидетельствующие о возобновлении солнечной активности.

Снижение солнечной активности вызывает повышенный интерес ученых, так как ранее были выявлены корреляции этих периодов с изменениями климата. В частности, последний малый ледниковый период совпал с минимумом Маундера – затянувшимся на десятилетия уменьшением солнечной активности в 1645-1715 годах. Впрочем, после него сбоев в изменении активности не наблюдалось. Сейчас изменения происходят в полном соответствии с с поведением, которое наблюдалось в ходе предыдущих 11-летних циклов.