Почему брак приносит счастье мужчинам, но вредит женщинам, выяснили ученые

Многие мужчины предпочитают оставаться холостяками, считая такую жизнь более предпочтительной. Однако сколько бы они ни говорили о большом количестве времени для себя, отсутствии контроля, конфликтов и финансовой независимости, научные исследования говорят о том, что мужчины вне брака менее счастливы, меньше живут и зарабатывают. При этом у женщин все наоборот: одинокие дамы часто счастливее тех, кто состоит в браке. В Международный день холостяка «Газета.Ru» разобралась, кому из двух полов брак приносит больше пользы.

Почему женатые мужчины счастливее

Одинокая жизнь становится нормой. И самый очевидный показатель — количество людей, которые достигают среднего возраста, так ни разу и не вступив в брак. Анализ данных переписей населения в России показывает, что доля людей, никогда не состоявших в браке, растет, особенно среди мужчин. Так, в 2002 году никогда не состояло в браке 70 человек на 1 тыс. населения, к 2020-му их количество возросло до 104, и скорее всего продолжит расти.

Несмотря на это, исследования ученых часто показывают, что именно в браке мужчины чувствуют себя здоровее и счастливее.

Как рассказала «Газете.Ru» Елена Шпагина, кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА, есть несколько факторов, почему мужчины получают больше преимуществ даже от не самых успешных отношений. Во-первых, жена чаще берет на себя контроль за режимом, питанием, визитами к врачу и профилактикой. Во-вторых, мужчины в браке обычно получают больше ежедневного мониторинга здоровья и поведения. В-третьих, у мужчин вне брака чаще хуже социальное регулирование: больше риск алкоголизации, нерегулярного питания, позднего обращения за помощью. Наконец, у мужчины всегда есть сексуальный партнер.

При этом у женщин все наоборот. Например, исследование ученые из Университета Торонто показало, что одинокие женщины чаще чувствуют себя более счастливыми и удовлетворенными своим статусом и сексуальной жизнью, чем холостые мужчины.

«Многие исследования показывают, что замужние женщины (ведущие общее хозяйство с партнером) делают гораздо больше домашней работы, меньше времени отдыхают, посвящают себе, чаще испытывают стресс из-за конфликтов между их профессиональными амбициями и личной жизнью. Даже матери, воспитывающие детей в одиночку, менее загружены, чем замужние матери. То есть в целом стандартное распределение ролей в семье дает больше преимуществ мужчине и большую нагрузку женщине. Женщины в семейных отношениях делают больше и физической, и интеллектуальной, и эмоциональной работы. И если они не получают ожидаемой отдачи от мужчин, чувствуют фрустрацию и разочарование. Естественно, это описание среднестатистического положения дел, когда от брака мужчина получает больше пользы, чем женщина», — рассказала «Газете.Ru» профессор кафедры детской и семейной психотерапии факультета «Консультативная и клиническая психология» МГППУ Елена Чеботарева.

Почему брак лучше влияет на здоровье мужчин

Плюсы брака для мужчин не заканчиваются просто ощущением удовлетворенности жизнью. Женатые мужчины также имеют более хорошее здоровье. Так, работа ученых из Колумбийского университета показывает, что у пожилых мужчин и женщин брак связан с большей ожидаемой продолжительностью жизни и активной жизни, но эффект по этим показателям у мужчин в среднем сильнее, чем у женщин.

По словам Шпагиной, даже в плохом браке мужчины чаще выигрывают. Для женщин же картина сложнее: если брак качественный, он может поддерживать здоровье, а если брак конфликтный, стресс и хроническая перегрузка могут ухудшать показатели здоровья и даже сокращать ожидаемую продолжительность жизни.

«Интересно, что люди, состоящие в браке, чаще страдают гипертонией и сахарным диабетом, но реже умирают от этих болезней. Проще говоря, супруги «портят здоровье друг другу», но погибнуть не дают.

Такая закономерность, на мой взгляд, метафорически хорошо отражает суть не вполне благополучных семейных отношений. Это подчеркивается и теми данными, что у людей, никогда не состоявших в стабильных отношениях, самый короткий прогноз продолжительности жизни. Но для взаимосвязи здоровья и семейного статуса исследователи предлагают и еще одно объяснение: более здоровые люди скорее склонны создавать семьи и в большей степени привлекательны для других людей как партнеры», — добавила Чеботарева.

Почему женатые зарабатывают больше холостяков

Кроме здоровья и уровня счастья, женатые мужчины еще и больше зарабатывают, чем холостяки. Об этом говорит исследование Высшей школы экономики. Такую разницу ученые назвали «премией за брак». У женщин, наоборот, брак и материнство часто ведут к перерывам в карьере, накоплению неоплачиваемого труда и замедлению продвижения по карьерной лестнице. Это уже назвали «штрафом за материнство».

Психологи объясняют это так: в традиционных семьях мужчина чаще концентрируется на оплачиваемой работе, а женщина берет на себя больше ухода за домом и детьми. Это освобождает время и энергию мужчины для карьеры, обучения и сверхурочной занятости.

«Также есть ряд исследований, подтверждающих связь семейного статуса мужчины с уровнем его доходов. Женатые мужчины имеют больший доход по сравнению с холостыми. Предлагается несколько объяснений этому явлению. Во-первых, жены мотивируют своих мужей больше зарабатывать, а также обеспечивают им возможности для этого, беря на себя домашние обязанности. Во-вторых, женатые мужчины, чувствуя свою ответственность перед семьей, больше ориентированы на заработок, больше стараются и даже при выборе работы или стратегий развития карьеры выбирают то, что приносит больший доход, возможно, в ущерб интересу, личностному и профессиональному росту. В-третьих, возможно, как и в ситуации со здоровьем, те качества мужчины, которые обеспечивают ему успехи в работе, делают его привлекательным и для создания семьи, не говоря уже о том, что сам по себе уровень дохода – безусловно, важный критерий выбора брачного партнера», — заметила Чеботарева.

Почему мужчины больше боятся одиночества

Кроме того, некоторые исследования говорят о том, что мужчины сильнее боятся остаться одинокими и чаще хотят найти себе постоянного партнера. По словам Шпагиной, это обычно связывают с гендерной социализацией: у мужчин партнерша становится основным местом для близости, заботы и саморазгрузки, а когда ее нет, дефицит переживается сильнее. Профессор Чеботарева высказала похожее мнение, добавив, что женщины лучше выживают в одиночку.

«Да, мужчины нередко бывают больше ориентированы на друзей или коллег, чем на семью, но в дружеских отношениях у мужчин редко формируется то ощущение эмоциональной близости, которое бывает между подругами или, например, сестрами. Мужчины реже между собой говорят «по душам», чаще предпочитая отвлеченные темы. Поэтому создание стабильной пары дает им большую эмоциональную безопасность. То есть женщины лучше мужчин умеют «выживать» самостоятельно. Исторически так сложилось, что с постоянным партнером женщине было выживать легче, но в современном мире стираются гендерные различия в семейных ролях. Женщины уже могут зарабатывать больше мужчин, тяжелый физический труд в современном быту не так актуален, и даже вопрос с деторождением может решаться независимо от наличия стабильного партнера», — рассказала Чеботарева.

Так брак «выгоднее» мужчинам?

В итоге все эксперты сходятся в одном: по статистике официальный брак в среднем чаще приносит больше измеримых выгод мужчинам, чем женщинам, но это не потому, что брак «объективно полезен» мужчинам и «вреден» женщинам, а потому что в реальных гендерных режимах он часто перераспределяет труд, заботу, контроль и риски несимметрично.

«В среднем брак «выгоднее» мужчинам. По ряду показателей это часто выглядит именно так, но с важными оговорками. Для мужчин брак статистически чаще связан с ростом дохода, более высокой продолжительностью жизни и лучшим здоровьем, чем для женщин. Для женщин же при плохом качестве брака издержки могут перевешивать выгоды. Для мужчин брак чаще дает больше средних внешних выгод, потому что он компенсирует дефицит заботы, дисциплины и социальной поддержки, а для женщин выгода сильнее зависит от того, насколько партнерство снижает, а не увеличивает их нагрузку», — рассказала Шпагина.

Интересную точку зрения на «гендерный парадокс брака» высказала доктор социологических наук, профессор кафедры гуманитарных и социальных наук РТУ МИРЭА Светлана Барматова. По ее словам, проблема заключается не в том, кому брак выгоден или нет, а в том, что сегодня изменилось восприятие самой семьи.

«Еще 30-40 лет назад брак был нормой жизни, его не нужно было «оправдывать» личной пользой. Сегодня брак стал проектом, который должен «работать» на каждого участника. И когда он не «работает» в ожидаемом формате – его начинают ставить под сомнение. Все усложняется еще и изменением самого формата семьи. Если раньше семья включала несколько поколений, то сегодня она сжалась до минимума: мама, папа, ребенок. А чем меньше «я» в семье, тем выше нагрузка на каждое из них, тем острее воспринимается любой дисбаланс. Но что мы имеем в сухом остатке сегодня? Брак в России — это, выражаясь языком классиков, — «и шведский стол, и лотерея». Для мужчин — преимущественно стол (кормят, поят, лечат). Для женщин – преимущественно лотерея (повезет с партнером – хорошо, не повезет – работай за двоих)», — объяснила профессор.

Но есть одна важная оговорка: исследования четко показывают, что счастливый брак полезен обоим, а несчастный вреден для обеих сторон.

«Проблема не в институте как таковом, а в том, что архаичная модель гендерного контракта в России обновляется медленнее, чем меняются экономические реалии. Так что можно с чистой научной откровенностью сказать: одиночество — это, конечно, не панацея, но и брак — не панацея тоже. А панацея — это, видимо, качественный партнер и справедливое распределение мытья посуды. Что, впрочем, в России пока только в планах национальных проектов», — заключила профессор.

Все опрошенные «Газетой.Ru» эксперты подчеркивают: высокий уровень счастья можно сохранить надолго, если работать над отношениями. Поэтому ключевой вопрос не «брак или не брак», а какой именно брак: равноправный и поддерживающий или конфликтный, асимметричный и стрессогенный для обоих партнеров.