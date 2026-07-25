Молодые подвыпившие мужчины: кто чаще всего тонет в России

В России средний утопленник — мужчина от 30 до 50 лет, который употребляет алкоголь. Даже если человек имеет спортивный разряд по плаванию, это не делает его неуязвимым, особенно в состоянии опьянения. Смерть может наступить не только от утопления, но и от неправильно оказанной первой помощи, отека легких или острого респираторного дистресс-синдрома, известного как вторичное утопление. О видах утопления и правилах оказания первой помощи — в материале «Газеты.Ru» к Международному дню предотвращения утоплений.

Кто обычно тонет в России

В 2023 году МЧС Красноярского края, Краснодарского края и Ростовской области публиковали обобщенный портрет утонувшего. Согласно этим материалам, чаще всего это мужчина в возрасте от 30 до 55 лет, который отдыхал на диком пляже, обладал хорошими навыками плаванья и выпил. Такой портрет подтвердил и судебно-медицинский эксперт, специалист по учебно-методической работе Пироговского университета Алексей Решетун.

«Среднестатистический утопленник — это относительно молодой человек. Пожилые люди тонут нечасто. Если мы говорим о чистом утоплении, то есть не о смерти в воде, например, от сердечного приступа, а именно об утоплении, то это, как правило, человек молодого возраста, до 45–50 лет. Как правило, у большинства из них в крови обнаруживается та или иная концентрация этилового спирта, и это неудивительно. Потому что одно из прямых воздействий этилового спирта на организм — это угнетение рефлексов, в том числе и кашлевого рефлекса. Когда вода попадает в дыхательные пути, например, случайно какая-то волна плюхнулась на лицо, то у человека, у которого в крови находят этиловый спирт, может быть реакция в виде так называемой инспираторной одышки, когда он может как бы кашлять внутрь себя и вдыхать еще больше воды», — рассказал эксперт.

Как показывает практика, большинство утонувших людей так или иначе находят в состоянии алкогольного опьянения. Физическая подготовка здесь особой роли не играет, водоем при этом тоже не имеет какого-то значения, тонут везде: и в котлованах, и в реках, и в озерах, и в других водоемах. От населенного пункта это не зависит, хотя безусловно выбор места, которое не оборудовано спасательными постами, повышает риск несчастного случая.

Виды утоплений

Существует несколько видов утопления. Первое — истинное, или «мокрое» , — развивается при попадании большого количества жидкости в дыхательные пути. Они перекрываются, и человек перестает дышать. Клиническая картина следующая: кожа имеет синюшный цвет, отсутствует дыхание, зрачки расширенные, есть пенистые выделения изо рта.

Второй тип утопления — сухой, или асфиксический , известный в народе как «бледное» утопление. В этом случае человек тонет, и при попадании небольшого количества жидкости в носоглотку у него возникает рефлекторный ларингоспазм, который приводит к спазму голосовых связок. В результате дыхательные пути перекрываются, что вызывает гипоксию (недостаток кислорода в тканях организма) и гипоксемию (низкий уровень кислорода в крови). Эти состояния приводят к острой дыхательной и сердечной недостаточности, что может стать причиной смерти. Клиническая картина этого вида утопления похожа на предыдущий, но кожа пострадавшего не синеет, а бледнеет. Кроме того, осложнения после такого утопления менее тяжелые, так как вода не попадает в дыхательные пути.

Третий, и последний, тип — синкопальное утопление . Оно возникает, когда человек резко погружается в воду, особенно холодную, что вызывает стресс и приводит к остановке сердца или дыхания. Подобные случаи внезапной остановки сердца часто происходят во время крещенских купаний в ледяной проруби, а также при купании в осенние или ранние весенние месяцы, когда разница температур воздуха и воды особенно велика. Синкопальное утопление может случиться и в домашних условиях, например, в ванне.

Однако Решетун отмечает, что не сталкивался с большинством из описанных в литературе типов утопления.

«По поводу типов утопления могу сказать, что я сталкивался только с истинным утоплением и вообще сомневаюсь, что существует ложный или сухой и так далее, типы утопления, потому что ни я, ни мои коллеги ни разу с такими типами утопления не сталкивались и доказать их существование никак не возможно», — отметил Решетун.

Умирают не от утопления

Однако далеко не всегда человек умирает именно из-за утопления, часто он погибает из-за неправильно оказаной медицинской помощи или «вторичного» утопления, когда человек умирает спустя сутки после того, как его спасли и реанимировали, например, из-за отека легких.

«По поводу первой помощи, у меня были такие случаи в практике, когда неправильно оказывали помощь утопленнику и при этом вредили даже больше: в двух случаях были повреждения печени, было даже полное разделение печени при неправильном применении непрямого массажа сердца, но в основном это касается не непосредственно неправильно сделанных реанимационных мероприятий, а вообще ситуации, потому что это только в кино показывают, что человек тонет, кричит, его все замечают, бегут к нему, вылавливают его, ну и спасают сразу.

В жизни это бывает на самом деле очень редко, потому что, во-первых, человек не всегда может кричать, у него, как я уже сказал, появляется очень сильный кашель, ему кричать просто нечем. Во-вторых, не все могут его заметить, потому что люди сидят на берегу, занимаются своими делами, и никто постоянно не следит за тем, кто и где плавает. В-третьих, его крайне сложно найти под водой, поскольку все происходит не так, как показывают в кино. Ну и в-четвертых, действительно, нужно не то что знать, а уметь правильно оказать реанимационные мероприятия», — объяснил Решетун.

По словам врача, людей, которые умеют правильно проводить реанимацию, очень мало, и теория здесь, как правило, не помогает, потому что счет идет на минуты — и сориентироваться в этой ситуации человеку неподготовленному крайне сложно. Поэтому и важно всем пройти практические курсы оказания первой доврачебной помощи.

Как нужно спасать утопающего

От момента начала утопления до необратимых последствий проходит около 10–12 минут, а у людей с болезнями сердца или другими патологиями времени еще меньше. Поэтому необходимо быстро вытащить человека из воды и провести реанимационные процедуры правильно. Самое главное — вызвать скорую медицинскую помощь сразу .

Правила такие: сначала важно достать человека из воды. Если не уверены, что хорошо плаваете, не прыгайте в воду сразу. Лучше организовать помощь с берега: бросьте тонущему спасательный круг, веревку, доску, надувной матрас — все, что увеличит плавучесть. Если вы все же решились плыть за утопающим, критически важно подплыть сзади: в панике человек может схватить вас, если вы будете спереди. Если утопающий схватил вас — освобождайтесь. Если за руку — выкрутите ее. Если за шею — упритесь коленом в грудь и резко оттолкнитесь. В крайнем случае глубоко вдохните и нырните: инстинкт самосохранения заставит человека отпустить.

Затем важно довести пострадавшего до берега — можно взять его за волосы, руку, или подмышки. Главное — чтобы он не тянул вас на дно, а его лицо было над водой все время. Если человек уже опустился на дно — нырните за ним, найдите и, оттолкнувшись от дна, всплывайте с ним — но перед этим объективно оцените свои силы.

Если человек в сознании и может откашляться самостоятельно, это хороший знак — его сердце и легкие функционируют нормально. Помогите ему откашляться и, если есть признаки переохлаждения, наденьте на него теплую одежду. После этого самостоятельно вызовите скорую помощь или попросите об этом других людей, которые стали свидетелями происшествия.

Если человек без сознания или нет дыхания — начинайте сердечно-легочную реанимацию: искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Чтобы научиться правильно оказывать первую помощь — нужно пройти курсы с использованием манекена-тренажера, которые включают отработку навыков спасения утопающих и оказания первой помощи при различных видах травм.