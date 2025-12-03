«Неизбежное зло». Что такое пестициды и могут ли они быть в овощах и фруктах?

В российском сельском хозяйстве ежегодно применяют сотни тонн пестицидов. Это вещества, которые созданы для уничтожения насекомых, грызунов, сорняков, грибков и микроорганизмов. Без их использования вырастить овощи и фрукты в таких количествах невозможно, хотя пестициды принято считать опасными для здоровья. В Международный день борьбы с пестицидами «Газета.Ru» поговорила с экспертами и разобралась, правда ли эти вещества попадают в наш организм с овощами и фруктами и может ли это нанести вред здоровью.

Что такое пестициды?

Пестициды – это химические или биологические препараты, используемые для борьбы с вредителями и болезнями растений. Круг пестицидов крайне обширен – это и инсектициды (средства против насекомых), и фунгициды (против грибков), и родентициды (против грызунов), и гербициды (против сорняков), и дефолианты (вызывают опадение листьев). В настоящее время применяется около 5 тыс. видов пестицидов.

Отказаться от их использования, по мнению экспертов, невозможно, в основном из-за двух причин.

«Во-первых, пестициды экономят нам большой объем времени. Работа на земле — это большой физический труд. Пестициды экономят наше время, потому что без них нам бы пришлось вручную уничтожать сорняки или вредителей на полях. Представьте, сколько времени и людей нужно для полноценной обработки одного гектара посадок. Большинство сельских жителей хорошо помнят, как тяжело было работать на земле. Мы отвыкли от этого, потому что сейчас сельское хозяйство стало более механизированным.

Если мы откажемся от использования пестицидов, то придется либо искать людей, которые бы занимались экстенсивным сельским хозяйством, либо существенно сокращать продовольственный рынок, а также поднимать цены на продукты»,

— объяснил «Газете.Ru» заведующий лабораторией экотоксикологии ВНИИ Агрохимии им. Прянишникова, кандидат биологических наук Сергей Ладан.

Во-вторых, пестициды помогают предотвращать массовый голод, который в прошлом часто возникал из-за вспышек размножения вредителей или болезней растений.

«Например, всем известна история про Ирландский картофельный голод 1845–1852 годов, одной из причин которого считают массовое распространение фитофтороза картофеля. Это все связано с тем, что человек не в состоянии контролировать размножение биологически более приспособленных объектов, чем те объекты, которые он выращивает», — отметил Ладан.

Пестициды опасны для здоровья?

Опасность зависит от дозы и продолжительности воздействия, говорит Ладан.

«Для каждого зарегистрированного пестицида устанавливаются строгие нормативы, предельно допустимая концентрация в воздухе, воде, почве и максимально допустимый уровень в пищевых продуктах. Эти дозы имеют многократный (в 100 и более раз) запас прочности по сравнению с уровнем, который может вызвать какой-то заметный эффект в экспериментах, причем это касается и органических, то есть природных пестицидов. Многие из них чрезвычайно опасны. Яркий пример — это никотин, мышьяк и никотинсульфат, которые исторически использовались как органические пестициды и привели к множеству отравлений», — рассказал биолог.

По его словам, основной минус пестицидов касается не здоровья людей, а влияния на экосистемы. Например, широкий спектр действий инсектицидов уничтожает не только вредителей, но и их естественных врагов. Это приводит к резкому всплеску численности других видов, которые были ранее под контролем. Классический пример: вспышки размножения паутинного клеща или резкое сокращение численности пчел.

«Для человека пестициды становятся опасны при нарушениях техники безопасности или авариях, в этом случае они могут вызвать острое отравление, поражение нервной системы печени, почек, и летальный исход. Кроме того, при хроническом воздействии они способны вызывать рак, нарушить работу нервной и гормональной систем», — рассказал биолог Ладан.

Ту же точку зрения подтвердил и кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, заведующий кафедрой землеустройства и кадастров Казанского государственного аграрного университета Салават Сулейманов:

«Даже вода или поваренная соль в избыточном количестве становятся ядом. Современные пестициды проходят многоступенчатую проверку перед допуском к использованию. Для каждого препарата устанавливаются безопасные нормы — допустимая суточная доза для человека и максимально допустимый уровень остатков в продуктах. При соблюдении регламентов применения и сроков ожидания до уборки урожая, содержание действующих веществ в пище минимально и не представляет угрозы здоровью.

Основная опасность для человека и окружающей среды возникает при нарушении технологии применения или превышении допустимых концентраций»,

– отметил Сулейманов.

Вред пестицидов для здоровья человека возможен при остром отравлении — прямом контакте с концентрированными растворами или вдыхании паров во время обработки — и при хроническом воздействии малых доз через продукты питания, воду или воздух, подчеркивает Сулейманов.

«Острые отравления проявляются тошнотой, головокружением, нарушениями дыхания и работы нервной системы. При длительном воздействии некоторых пестицидов повышается риск онкологических заболеваний, нарушений репродуктивной функции, эндокринных расстройств и неврологических проблем.

Наиболее опасными считаются стойкие органические загрязнители — устаревшие препараты вроде ДДТ (дуст в народе) и гексахлорана, которые накапливаются в организме и окружающей среде.

Также высокую токсичность имеют фосфорорганические соединения и карбаматы, воздействующие на нервную систему. К относительно безопасным относятся биопестициды на основе бактерий, вирусов или природных регуляторов роста растений, а также препараты с коротким периодом распада и низкой токсичностью для теплокровных», – объяснил Сулейманов.

Самые опасные пестициды

По словам Ладана, самыми опасными пестицидами считаются соединения ртути, ДДТ и альдрин. Это стойкие органические загрязнители, которые крайне токсичны и долго сохраняются в окружающей среде, но они запрещены везде.

«К высокоопасным можно отнести фосфорорганические и карбаматные соединения. Они нейротоксичны, вызывают острое отравление, — тем не менее, они быстро разлагаются, поэтому их могут применять в сельском хозяйстве. К умеренно опасным можно отнести пиретроиды и неоникотиноиды, они широко используются. Пиретроиды безопаснее для млекопитающих, но опасны для пчел. Неоникотиноиды – это тоже системные инсектициды, спорные из-за влияния на опылителей. Самые малоопасные — это глифосат и биопестициды (на основе бактерий, грибков или вирусов). Они считаются наименее опасными для человека при правильном применении», — рассказал Ладан.

Биопестициды, которые многие считают полностью безопасными, тоже могут быть токсичны для людей.

«То, что вещество природного происхождения, не делает его автоматически безопасным. Органические пестициды, получаемые из растений, грибов или бактерий, также обладают токсичностью, — именно благодаря ей они воздействуют на вредителей. Например, пиретрины растительного происхождения токсичны для пчел и рыб, а медьсодержащие препараты, разрешенные в органическом земледелии, при накоплении в почве угнетают полезную микрофлору. Биопрепараты на основе бактерий или грибов могут вызывать аллергические реакции, требуют более точного соблюдения условий применения и часто менее стабильны при хранении. Эффективность биопестицидов сильно зависит от погодных условий и стадии развития вредителя. В целом они помогают снизить пестицидную нагрузку, но не могут полностью заменить синтетические препараты», – объяснил Сулейманов.

Сколько пестицидов содержится в пище?

Дело в том, что в тех продуктах, которые попадают на прилавок, пестицидов практически нет.

«Для каждого зарегистрированного пестицида устанавливается срок ожидания. Это минимальное время в днях между последней обработкой и уборкой урожая. Использование препаратов в период меньше, чем указанный срок ожидания, строго запрещено, так как это ведет к превышению максимально допустимого уровня пестицидов в продукции. Некоторые препараты имеют очень короткий срок ожидания (1-3 дня), для некоторых он может достигать до 40 дней. Все же основной вред пестицидов заключается в появлении вторичных вредителей и уничтожении полезных микроорганизмов, а не в рисках для здоровья человека», — заметил Ладан.

Как отмечают в Роскачестве, ни разу за время исследований специалисты не встречали такого, чтобы пестициды в продукте «зашкаливали», превышая предельно допустимый уровень, и представляли опасность для людей. Зачастую эксперты находят лишь следы использования пестицидов, а не сами вещества.

Однако в некоторых случаях фрукты и овощи обрабатывают пестицидами в целях сохранности незадолго до сбора урожая или после него.

«Существуют болезни, которые развиваются при хранении. Это особенно важно для предотвращения распространения вредителей и болезней. В основном это касается плодовых культур, клубне- и корнеплодов. Однако есть и другие проблемы. Например, вредители, которые появляются на последних стадиях роста. Один из них — клоп-черепашка, который повреждает зерно, вводя в него токсины. Это делает зерно непригодным для производства хлеба. Для борьбы с такими вредителями используются специальные методы защиты на поздних стадиях роста растений. Большинство препаратов разлагаются через несколько дней или недель под действием света, воды, микроорганизмов.

При правильной обработке с соблюдением установленных регламентов количество пестицидов биологически эффективно и не представляет для человека угрозы, так как это тщательно проверяется медиками», — рассказал Ладан.

Однако преподаватель кафедры химии Института фармации и медицинской химии Пироговского Университета Марина Рудакова отметила, что пестициды все же могут представлять опасность, однако не столько в продуктах питания, сколько в хлопке, который используют для создания женских средств гигиены.

«Глифосфат — гербицид, используемый при выращивании хлопка. Он особенно опасен для женщин. Он, как и другие пестициды, может попасть в средства для женской гигиены через хлопок, из которого они производятся. Контакт любого вещества со слизистой ускоряет поступление его в кровь, так как при данном контакте всасывание происходит напрямую, минуя так называемые «фильтры» организма, например печень. Но может ли регулярное использование таких тампонов привести к накоплению токсинов в организме — вопрос спорный. Исследований, подтверждающих взаимосвязь нахождения конкретных токсинов в организме по причине использования гигиенических средств на данный момент нет, и вряд ли они появятся, так как установить подобную взаимосвязь сложно. Однако, специалисты рекомендуют менять производителей гигиенических средств, так как в различных марках было обнаружено одно-два токсичных вещества, но не были обнаружены всевозможные токсичные вещества одновременно», — заметила доктор.

Можно ли вывести пестициды из овощей и фруктов?

При этом специалисты отмечают: вывести пестициды из овощей и фруктов невозможно, и необязательно, так как дозы следов пестицидов минимальны и не вредят людям. Тщательное мытье и термическая обработка (приготовление) могут помочь уменьшить остатки химикатов, поэтому рекомендуется мыть овощи и фрукты перед употреблением.

«Конечно, пестициды — не лучшее решение, но пока мы не можем их заменить. Кроме того, пестициды в своем большинстве все равно распадаются в окружающей среде за определенный срок, и они не могут нанести вред здоровью человека, который купил и употребил в пищу, например картофель, выращенный с применением пестицидов при соблюдении разрешенных регламентов», — объяснил Ладан.

Можно ли обойтись без пестицидов?

Полный отказ от пестицидов пока невозможен из-за рисков резкой потери до 50% урожая, однако существует альтернатива.

«В их числе агротехнические методы (это севооборот, уничтожение послеуборочных остатков, глубокая вспашка, сбалансированное питание растений и другие). Также есть биологические методы. Например, разведение и выпуск божьих коровок, златоглазок, хищных клещей. Также возможно использование препаратов на основе бактерий, грибов и вирусов. Биопестициды обычно обладают узким спектром действия и быстро разлагаются в окружающей среде, — это и делает более безопасными для человека. Однако их эффективность часто ниже, а действие медленнее, чем у синтетических аналогов», — заметил биолог Ладан.

Селекция и генетика тоже может стать альтернативой использованию пестицидов. Кроме того, сегодня ученые разрабатывают более целевые пестициды, которые направлены только на уничтожение вредителей и возбудителей заболеваний.

Однако идеал — это не тотальный отказ от их использования, а разумное дозирование, применение строго по необходимости только в тех случаях, когда все нехимические методы исчерпаны, это позволяет минимизировать риски для здоровья и окружающей среды, сохраняя высокую продуктивность агросистем.