Можно пить воду из выхлопной трубы. В России испытали вездеход на водородном топливе

На подмосковном водородном полигоне специалисты Московского физико-технического института (МФТИ) представили свой уникальный инженерный прорыв – прототип отечественного водородного вездехода «Русак». Эта машина, высота колес которой уже достигает роста взрослого человека, в будущем превратится в гигантский самосвал, размер которого будет больше еще в 10 раз. Подробнее о том, для чего он будет применяться и почему воду из его выхлопной трубы можно пить – в репортаже «Газеты.Ru».

В Подмосковье начались ходовые испытания первого в России вездехода на водородном топливе под названием «Русак». Он выделяется ярким голубым пятном на пустой серой площадке полигона, а при приближении поражают его исполинские размеры: огромные колеса ростом с человека составляют две трети от всего вездехода , остальное – крохотная кабина для экипажа «Русака».

close Первый водородный вездеход «Русак» «Газета.Ru»

Машину уже завели, однако, несмотря на свои размеры, монструозных звуков она не издает, – вполне себе обычный автомобиль. «Русак» окружен водяным паром без запаха, – именно так выглядят его выхлопные газы.

«Мы находимся на полигоне ходовых испытаний водородного транспорта для тестирования нашего вездехода. Это не серийное изделие. Оно создано для отработки в масштабе 1 к 10 технологий для карьерного самосвала на газовом топливе. Это, по сути, инженерный стенд для поверки автономности этих технологий, энергосистем и систем управления «Русака». Тренируем на нем то, что через год покажем на большой карьерной технике», — говорит генеральный директор Инжинирингового центра «Автономная энергетика» (совместная компания МФТИ и «РТ-Развитие бизнеса») Юрий Васильев.

Водородная энергетика стремительно развивается по всему миру. Эта технология выделяется своей экологической чистотой, поскольку при переработке газа в качестве побочных продуктов образуются только электричество и вода. Водородные двигатели имеют значительное преимущество перед электроаккумуляторами, так как обладают большей энергоемкостью. Баллон с водородом компактнее аккумулятора и позволяет перевозить больше груза на большие расстояния. Водородное топливо находит применение в местах, где требуется высокая энергоемкость. Так, ученые пытаются создать водородные поезда, суда и даже есть задумки создания самолетов и космических ракет.

Этот прототип ляжет в основу карьерного самосвала для горнорудной промышленности, который будет выпускать БелАЗ. Применение машины должно начаться в 2027 году .

«Испытания вездехода на этом полигоне для нас представляют особую ценность, так мы в одном месте на практике можем отработать технические решения, которые потом будут применяться в водородном самосвале, а также протестировать всю ту инфраструктуру, которая необходима для обеспечения этой машины топливом. В будущем переход на водородную карьерную технику позволит экономить до 1 млрд руб. в год на топливе », — объясняет директор портфеля проектов в горнодобывающей отрасли «Ростех-развитие бизнеса» Федор Куликовский.

«Русак» способен проходить до 500 км без дозаправки со скоростью до 60 км/ч с восемью пассажирами и грузом до 2,5 тонны.

Если подойти к машине сбоку, то можно увидеть выхлопную трубу, из которой идет пар и капает жидкость. На вопрос, что это такое, Васильев просто ответил: вода, хотите попробовать? Один из журналистов согласился, взял бутылку, подставил к трубе и попробовал жидкость.

«Никакого вкуса. Обычная вода, только теплая», — прокомментировал он.

close Директор Инжинирингового центра «Автономная энергетика» МФТИ/РТ-РБ Юрий Васильев держит бутылку с водой из выхлопной трубы «Русака» «Газета.Ru»

Залезть в кабину оказалось непростой задачей, приходится карабкаться вверх как на небоскреб по пожарной лестнице. Несмотря на то, что кабина рассчитана на восьмерых, в нее могло бы уместиться и больше. Ощущение такое, будто оказался в Сапсане: удобные большие сидения, есть стол, телевизор, радио, — только окна очень маленькие. Но лобовое стекло дает отличный обзор.

А вот оценить внешние габариты при езде на монстр-каре изнутри очень сложно даже опытным водителям.

close Вид изнутри «Русака» «Газета.Ru»

«В принципе любой, кто умеет водить, справится и с «Русаком». Единственное — у этого вездехода очень большой радиус поворота, можно легко не вписаться. Если сравнивать с привычным транспортом, то больше всего он похож на автобус по управлению или на очень большой внедорожник. Но привыкаешь к нему быстро, тем более это вездеход, поэтому заехать куда-то не туда не так страшно, как на обычной машине: колеса гигантские и дают высокую проходимость. Максимальная скорость – 60 км/ч, но мы ее пока ограничили. Будем вас катать в «детском» режиме», — пояснил водитель «Русака» Владимир Зиновьев.

Скорость действительно детская – по ощущениям мы ехали не больше 20 км/ч. Движется машина аккуратно, будто лодка по волнам, качает тоже, как на воде. А вот звук двигателя внутри кабины можно сравнить со звуком взлетающего самолета, – он достаточно громкий.

Топливо и заправка для вездехода находятся совсем неподалеку – на другом полигоне. Там хранятся примерно несколько десятков газовых баллонов, а также заправочный пистолет, который очень похож на обычный бензиновый, — только новее и чище. Закачивают газ под давлением 350 Бар, что намного больше, чем в привычном всем заправочном пистолете. По словам Васильева, заправка будущего карьерного самосвала «под завязку» займет около 20 минут.

close Водородная заправочная станция «Газета.Ru»

Как объяснили на демонстрации вездехода специалисты МФТИ, техника на водороде обладает большой дальностью хода и грузоподъемностью. Поэтому применение новой технологии наиболее перспективно для большегрузов: поездов, судов и карьерных самосвалов. А вот водородных автомобилей или самокатов ждать не стоит. В такой небольшой технике переход на водород на дает значительной экономии, по крайней мере на текущем этапе развития водородной энергетики.

В будущем возможен переход всего транспорта на «водородную тягу».