«Неделю ходил с дыркой в черепе». Судмедэксперт — о самых необычных случаях из практики

Жил неделю с дырой в черепе, умер от удара вилкой в щеку, был убит шальной пулей, которая, пролетев через несколько дворов, попала прямо в грудь соседа, — это не строки из анонсов криминальных фильмов, а истории из реальной судебно-медицинской практики. В День судебного эксперта «Газета.Ru» поговорила с ассистентом кафедры анатомии человека Института анатомии и морфологии им. Лопухина Пироговского Университета, судебно-медицинским экспертом Алексеем Решетуном и расспросила его о самых необычных случаях из его практики.

— У вас за плечами несколько десятков лет работы судмедэкспертом. Бывало ли в вашей практике такое, что вы сначала знакомитесь с живым человеком, а потом он оказывается перед вами в морге?

— Да, такие случаи были в моей практике, когда встречаешься с человеком, запоминаешь его, а потом его к тебе привозят. Например, однажды ко мне на освидетельствование пришел парень. Он был невысоким, около 30, одет просто и стеснялся говорить о причине обращения ко мне. Он разводился с женой, и его жена периодически его избивала, последний раз супруги не поделили телевизор.

Я обнаружил у него множество кровоподтеков, ссадин на туловище и голове. Когда я спросил: «Чем били?» (стандартный вопрос) — мужчина опустил глаза и прошептал: «Сковородкой». Вот этот случай и стал последней каплей. Парень решил подать на развод, а чтобы жена не препятствовала этому, замыслил припугнуть ее тем, что уже «снял побои». Он надеялся, что домашнее насилие хоть на время прекратится. Сразу было понятно, что ничего у него не получится, потому что он был из той категории людей, которые все терпят.

На следующее утро, придя на работу, я как обычно стал разбирать пачку направлений, чтобы понять, кого в этот день нам привезли. Смотрю — знакомая фамилия, а это мой вчерашний пациент. Лежит с раной на груди. Как оказалось, после освидетельствования он пришел домой, по дороге махнув для храбрости 150 граммов, и предъявил жене свои претензии. Начался спор, плавно перешедший в драку, в ходе которой женщина кухонным ножом ударила его в грудь. Тот, в свою очередь, немедленно скончался, так как удар пришелся прямиком в сердце.

close Ассистент кафедры анатомии человека Института анатомии и морфологии им. Лопухина Пироговского Университета, судебно-медицинский эксперт Алексей Решетун Михаил Метцель/ТАСС

— Часто ли приходится сталкиваться со смертельными последствиями бытовых конфликтов?

— Да. Бытовые конфликты почти всегда начинаются одинаково. Вот еще один пример из практики: выпивали два товарища, один из собутыльников крайне низко отозвался о личности другого, тот, естественно, оскорбился. Не имея, видимо, сил объяснять, что он не козел, мужчина схватил первое, что попалось под руку. Молоток оказался замечательным предметом для доказательства неправоты его визави. Результатом дискуссии стала поездка одного господина в морг, а другого — в тюрьму.

У погибшего обнаружили открытую черепно-мозговую травму: у него были раны на голове от ударов молотком и переломы костей черепа. Случаев, подобных этим, пруд пруди. В крови погибших алкоголь гораздо чаще присутствует, чем отсутствует.

— Но ведь бывает такое, что человек не выпивал перед смертью?

— Конечно, бывают и такие трагические несчастные случаи. Например, была история с мужчиной 42 лет, который поздним вечером шел с работы домой. Начиналась гроза, ветром отломило ветку тополя — она и упала ему на голову. Смерть на месте. Подобные случаи бывают и с сосульками, и с фрагментами карнизов, которые отваливаются, бывает, что из окон выбрасывают какие-нибудь предметы, которые могут угодить на голову прохожим.

— С детскими смертями вам тоже приходится работать?

— К сожалению, да. Такие смерти часто происходят из-за невнимательности родителей или вследствие детских игр. Однажды, прибыв на один из вызовов, наша следственно-оперативная группа обнаружила тело ребенка, который висел на штакетнике, зацепившись курткой, плотно стягивавшей шею. Причина смерти — случайное повешение. Парнишки играли в какую-то игру типа «Казаков-разбойников»: одна группа убегала, другая догоняла. Перепрыгивая через забор, один из ребят зацепился курткой и повис, не в силах самостоятельно высвободиться. Увидев, что он задыхается, остальные испугались и разбежались.

— Вы часто рассказываете, что людей убивают ножами, а приходилось ли вам иметь дело с убийством при помощи топора?

— Топор как орудие убийства используется значительно реже, чем нож, зато, как говорится, «редко, но метко». Рубленые раны весьма отличаются от колото-резаных, у них другая форма, особенности краев и концов, другая локализация (в основном они располагаются на голове и конечностях). По повреждениям можно точно установить, какой конкретный топор был использован. На лезвиях топоров, как и ножей, всегда есть дефекты — выщерблины, смятия, следы неровной заточки, образующие на поврежденных костях так называемые «трассы», то есть валики и борозды, по которым и распознают травмирующий предмет.

Известны случаи, когда люди выживали после тяжелых ранений или сами добирались до больницы. Однажды на голове доставленного из дома трупа я увидел классическую рубленую рану с признаками заживления. На костях черепа был вруб длиной около 12 см, который проникал в полость черепа, впрочем, не повреждая мозг. А смерть наступила от менингита.

— То есть человек умер не от удара топором, а от воспаления?

— Как установило следствие, пострадавший неделю назад гулял на свадьбе, где получил удар топором в лоб. Будучи пьян, он не чувствовал сильной боли, к тому же свадьба шла два дня, и оба дня он «обезболивался». Так что к врачам раненый решил не обращаться, и все бы ничего, если бы не менингит, который довершил то, что не закончил топор. Неделю человек ходил с дыркой в черепе.

— Бывали ли еще случаи, когда человек умирал далеко не сразу после получения ранения?

— Да, таких историй много. В ходе обычного семейного конфликта за обедом супруги чего-то не поделили, и жена ударила мужа вилкой в лицо, повредив щеку. Потом последовало примирение, к врачу супруги не обратились. Казалось бы, инцидент можно было считать исчерпанным, если бы не одно «но»: на вилке осталась слюна, а зубы у женщины были далеко не в идеальном состоянии. Развилось разлитое гнойное воспаление, от которого мужчина и скончался спустя десять дней.

Есть еще один одновременно нелепый и трагичный случай, но не из моей практики. Компания молодых людей возвращалась ночью из бара, один из них не удержался на ногах и упал на металлический заборчик. Парня подняли, довели до метро, он приехал домой и лег спать. Утром мать обнаружила его мертвым. При исследовании тела эксперт сразу обратил внимание на примерно три литра крови в брюшной полости, а при дальнейшем исследовании он обнаружил и причину кровотечения — разрыв селезенки. Обычно разрыв селезенки сопровождается сильными болями, но в данном случае все симптомы были стерты из-за опьянения.

– Как, по вашему мнению, выглядит худшая смерть?

— На такой вопрос ответить сложно, ведь мы точно не знаем, что такое «худшая» смерть. На мой взгляд, это смерть в одиночестве.

А вот лучшая — это быстрая смерть, которая не сопровождается какими-то страданиями. Это скоропостижная или внезапная смерть. Хотя скоропостижная смерть тоже не мгновенно происходит, она все-таки имеет какой-то период, который длится иногда несколько десятков минут. А вот внезапная смерть происходит довольно быстро.

— Какой была самая быстрая смерть на вашей практике?

— Могу привести один пример. Однажды, когда я еще работал в одном небольшом городке, ко мне в морг привезли труп мужчины. Со слов его родственников, он вышел на крыльцо и тут же упал мертвым. Смерть быстрая, но никакими хроническими заболеваниями мужчина не страдал, ни на что не жаловался, и обстоятельства смерти очень смущали сотрудников милиции.

При наружном исследовании трупа мы обнаружили на груди ссадину почти округлой формы. Признаки наружного кровотечения отсутствовали. При внутреннем исследовании был обнаружен раневой канал типичной для пулевого ранения формы, травма сердца и легкого. Пулю мы нашли только спустя полтора часа поисков (только в кино это происходит быстро) в жировой клетчатке. Но выстрела никто не слышал.

Оказалось, что на этой же улице в то же самое время другой житель тоже вышел на крыльцо, только с винтовкой в руках. Жизнь казалась ему скучной и монотонной, и, дабы придать ей хоть какое-то разнообразие, он решил пострелять собак. Выстрелив несколько раз и ни в кого не попав (так ему казалось), он вернулся в дом. Ветер, дувший в его сторону, заглушил звуки выстрелов, а шальная пуля, пролетев через несколько дворов, попала прямо в грудь соседа.

— Вы полтора часа искали одну пулю, а сколько в среднем занимает исследование трупа?

— Случаи бывают разные: сложные и относительно легкие. Легкость может проявляться в диагностике некоторых состояний, когда мы можем точно установить причину смерти. Например, это может быть инфаркт миокарда с разрывом сердечной мышцы или одиночное ранение, которое затрагивает жизненно важные органы и приводит к быстрой смерти.

Исследование трупа без повреждений — человека, умершего скоропостижно, занимает около полутора-двух часов. Однако самое долгое время, которое я тратил на исследование, составило около двух суток. Это было связано с множественными огнестрельными повреждениями.

Сложные случаи связаны с многофакторностью или множественностью повреждений. Это может быть вызвано разными механизмами травм или участием нескольких преступников. В таких ситуациях задача эксперта — разделить действия каждого преступника, чтобы каждый нес ответственность только за свои деяния. Не все повреждения могут привести к смерти, поэтому важно точно установить их причину и последствия.

– Какой случай вам показался самым загадочным или необъяснимым?

— Загадочные и необъяснимые случаи встречаются в кино и детективных романах, а не в реальной жизни. То, что на первый взгляд кажется странным, при детальном исследовании становится понятным. Даже если мы не можем разобраться в чем-то на месте, нам помогают лаборатории, куда мы направляем образцы тканей, биологических жидкостей и другие материалы. По результатам исследований обычно выясняется, что загадочные случаи не так уж таинственны и необъяснимы. Я лично никогда с таким не сталкивался.

— А со странностями сталкивались? Например, родственники умершего вели себя как-то неадекватно?

— Однажды мы приехали на вызов по поводу обычного, так называемого «скоропостижного», трупа. Умерший дедушка лежал в комнате на кровати, укрытый одеялом, на столе лежала объемная амбулаторная карта, никаких признаков насильственной смерти не было. Мое внимание привлекла медная проволока, которая торчала из-под одеяла и тянулась куда-то в угол комнаты. Оказалось, что один конец этой проволоки привязан к батарее отопления, а другой — к большому пальцу ноги покойника. Оказалось, это было сделано это для того, чтобы труп не разлагался: так в этой местности поступали со стародавних времен.

Другой, не менее экзотический способ препятствовать развитию гнилостных процессов — положить на глаза, живот и пах покойника вареные куриные яйца, которые, по убеждению местных жителей, «впитывают гниль». После похорон эти яйца закапывают в землю на огороде. Я сам стал свидетелем того, как люди применяли этот метод.

В другой местности, куда мы прибыли по вызову, родственники покойного категорически запрещали нашей следственно-оперативной группе включать верхний свет для того, чтобы осмотреть тело. Они были абсолютно уверены, что при электрическом освещении тело тут же начнет пахнуть и разлагаться.

– Были ли в вашей практике опасные случаи?

— Опасные случаи связаны с осмотром места происшествия, где могут присутствовать, например, какие-то родственники неадекватные или условия могут не подходить, например, есть риск взрыва бытового газа. Но судебно-медицинский эксперт не рискует своей жизнью и здоровьем.

На месте обнаружения трупа главный человек — следователь. Он должен обеспечить безопасные условия для осмотра тела. Только после этого начинается осмотр. Если условия были опасны для жизни и здоровья, эксперт не работает. Это правило помогает сохранить безопасность всех участников процесса.

— А смешные ситуации бывают в вашей профессиональной деятельности?

— Бывают и смешные истории, которые запоминаются надолго. Однажды пришлось выезжать на вызов: в пруду нашли плавающего человека с веревкой на шее. Никакого трупа на воде мы не увидели, пришлось всей следственно-оперативной группе скользить по щиколотку в грязи по берегу.

Уже обойдя почти весь пруд и изрядно запачкавшись, мы заметили человеческую фигуру довольно далеко от берега. Начали доставать труп, заняло у нас это много времени, а когда достали, оказалось, что это манекен.

В это время мимо идет мужик с козой, смотрит на нас, как на дураков, и спрашивает: «Мужики, а чего вы это чучело мучаете?» Мы не поняли: какое чучело? Оказалось, это тренировочный манекен пожарных, который они тут оставили. «Труп» привязали тросом к машине и отвезли к воротам пожарной части. Утром по городу пошли слухи, мол, тогда еще милиция по ночам волочит по улицам привязанных к машине людей…

— Как часто вы думаете, что смерть можно было бы предотвратить?

— В большинстве случаев, особенно, если речь идет о молодых людях. Главная причина смерти — это собственное поведение человека. Я много лет выезжал на места преступлений, работал в морге, проводил вскрытия. И каждый раз передо мной оказывался итог человеческих ошибок, заблуждений и невежества. Многие из этих случаев описаны в моих книгах.

Наибольшее количество нелепых, досадных, а порой и страшных смертей связано с алкоголем. Это не просто мнение — это статистически подтвержденный факт. Примерно каждое пятое преступление в России совершается в состоянии алкогольного опьянения. Но на самом деле доля таких преступлений в ряде регионов, особенно за пределами мегаполисов, достигает 50%, а порой и выше. Алкоголь, по сути, отключает человека от собственного «я». Он блокирует работу коры головного мозга, где формируются моральные запреты и тормозящие реакции. В результате человек становится ведомым своими инстинктами, лишается способности критически мыслить. Именно в таком состоянии совершается большинство бытовых убийств, драк, самоубийств.