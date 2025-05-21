Был ли Петр I антихристом? Рассказывает главный старообрядец России митрополит Корнилий

Старообрядцы были заметным фактором жизни дореволюционной России, но после Октябрьской революции и коренных перемен в обществе они будто бы выпали из поля зрения обывателя. Тем не менее старообрядческая церковь существует до сих пор, принимает новых членов и не собирается отказываться от своих традиций. «Газета.Ru» поговорила с митрополитом Корнилием и попыталась выяснить, насколько актуален спор «ново-» и «староверов» в XXI веке, а также чем старообрядцы отличаются от «обычных» православных христиан.

— Раскол Русской церкви произошел в середине XVII века, то есть довольно давно. С тех пор сильно изменилась и «официальная» церковь, и сама Россия, да и весь мир. Изменился ли взгляд старообрядцев на реформы Никона, которые и вызвали раскол?

— Почти 350 лет назад произошел церковный раскол и те христиане, которые впоследствии получили широкое наименование «старообрядцы» — суть православные христиане. Для старообрядцев в оценке ими тех событий есть одно четкое руководство, не утерявшее актуальность вплоть до сегодняшнего дня. Это Священное Предание, как вероучительный источник. Это живое органическое развитие Церкви, Божественное Откровение, содержащееся в Священном Писании и Предании — предмет нашей веры. Ничем не обоснованная ломка древних и, отметим, догматическо-вероучительных традиционных обычаев, чинов и всего того, что сегодня принято называть в светских кругах не совсем подходящим термином «обряд».

Мы стоим на позиции, что в середине XVII века произошло необоснованное изменение православных установлений, а историками доказано, что те «обряды», которые вводились Никоном — сомнительны с точки зрения православного вероучения. Взять троеперстие. Как может быть «распинаема» Троица? Двоеперстие же символ Богочеловечества, исповедание Христа распятого, Его жертвы за наши грехи. Историко-археологических свидетельств об истинности двоеперстия на сегодня предостаточно, стоит просто открыть и прочитать.

close Праздник Святой Троицы в Остоженском приходе Религиозная организация «Русская Православная Старообрядческая Церковь»

— Понятно, что между старообрядцами и «новообрядцами» есть богословские и церковные разногласия. Однако для верующих людей главное в христианстве — это признание истинности Евангелия, вера в Троицу и искупительную жертву Христа. На этом фоне разногласия по поводу деталей крестного знамения или философские споры могут показаться современным людям несущественными и суетными. Вы так не считаете?

— Не нужно делать поспешные суждения относительно «главного», и «деталей». Во-первых, «церковные» и «богословские» разногласия — слишком широкие понятия, и под ними может скрываться все, что угодно. Во-вторых, старообрядцев не обвиняют в покушениях на самые основы христианства: истинность Евангелия, догматы о Троице и искупительной миссии Исуса Христа. Более того, современным людям некорректно на основе представленных выше истин объявлять Двоеперстное крестное знамение — самый точный символ, передающий основные христианские догматы, то есть, Богочеловечество, Крестную жертву Христа и Троицу — чем-то суетным. Правильнее было бы погрузиться в исторические события середины XVII века и рассмотреть детали проведения реформы, которые на поверку оказываются не такими уж «несущественными».

И главное — с помощью каких методов внедрялись сомнительные формы выражения Православного вероучения, то, что сегодня принято называть «обряд», во время проведения реформы такого слова не было. Какого качества были новые тексты, существовала ли необходимость в реформе с точки зрения церковной науки. Об этом написано уже немало, и я порекомендовал бы читать старообрядческую апологетическую литературу.

— Как старообрядцы понимают учение об антихристе? Насколько оно связано с духовно-нравственным состоянием общества?

— Учение об антихристе — часть православной догматики. В Священном Писании сказано, что антихристом будет конкретная личность, а не некая абстракция в виде, например, «ересей, царствующих в мире». Описаны признаки его приближения: когда на земле не останется места, где не было бы проповедано Евангелие, это бездуховность, и всеобщая развращенность людей, это природные катаклизмы, массовые гонения на исповедующих Христа. Все вышеперечисленное будет распространено в таких масштабах, которые нам трудно представить. Приход антихриста нельзя «отменить». Единственное, что мы можем сделать — это: первое — быть духовно бдительным и подготовиться к «антихристовому времени», чтобы иметь духовные очи его распознать, второе — отсрочить, а это можно сделать только в процессе личного духовного самоустроения, праведной христианской жизни, смирения, покаяния, очищения души, укрепления веры, ведь Бог не оставит своих верных.

close Крестный ход на праздник святых жен-мороносиц на Рогожском в Москве Религиозная организация «Русская Православная Старообрядческая Церковь»

Не нужно привязывать учение об антихристе к какому-либо времени или даже отождествлять его с каким-либо правителем, как это было в истории неоднократно. Христианин должен быть всегда духовно бдителен и быть внутренне готовым к таким апокалиптическим событиям, но полагаю, что говорить о конкретных датах, временах — нельзя, и на это нет никаких оснований.

— Но разве старообрядцы не считали воцарение Петра I приходом антихриста? Мне казалось, именно этот факт заставил их изолироваться от остальной страны, а некоторых и вовсе сподвигнул на самосожжение?

— В соборных определениях старообрядцев нигде не сказано, что Петр I есть пришедший антихрист. Однако масштабность государственных и культурно-общественных преобразований, сопровождавшихся революционной ломкой традиционных устоев — подавали повод называть императора антихристом.

— Можно ли сказать, что старообрядчество — это этнокультурное явление? То есть, что его суть не только в определенной вере, но и в традициях общины?

— Да, конечно, православное старообрядчество есть основа русской православной культуры. На сегодняшний день это уникальное церковное явление, где сохранены многие древние обычаи и чины, и сегодня старообрядчество отличается на фоне других религий, так как оно сильно своими традициями, которые живы и составляют часть старообрядческого миропонимания.

close Президент РФ Владимир Путин и глава Русской православной старообрядческой церкви митрополит Корнилий во время посещения президентом Рогожского духовного центра Русской православной старообрядческой церкви, 2017 год Сергей Гунеев/РИА Новости

— Известен феномен старообрядческого предпринимательства, особенно в дореволюционную эпоху, когда выходцы из этой среды стали крупной прослойкой в русском купечестве. Разве это не противоречит идеалам изоляции от мира и общего для всех христиан нестяжания?

— Формы христианской добродетельной жизни разнообразны. Есть монашествующие и аскеты, отшельники и пустынники, которые отказываются от всех мирских благ, чувственных удовольствий и излишеств, имущества, благ «мiра сего» ради служения Богу. Это особый подвиг. Но есть и другая сторона духовной жизни. Обогащение как таковое никогда в христианстве не было грехом. Вся проблема в отношении к нему.

Если человек понимает, что смысл жизни не в этом, а в духовном — то он останется равнодушным к материальным благам, поскольку они часто несут соблазны. Более того, в христианстве довольно развито учение о добрых делах и помощи бедным, социальном служении. Старообрядческие предприниматели и благотворители известны не только своими капиталами, но и той помощью, которую они оказывали многим людям, имеющим в этом нужду. Школы, больницы, храмы, дома милосердия — многое из этого было выстроено на средства старообрядческих купцов. Неоценим их вклад в сохранение культурных ценностей. Так что праведно заработанный капитал часто благословляется Богом и дается в руки тому, кто направляет его на развитие и поддержание общества.

close Ярмарка на праздник святых жен-мироносиц в Москве Религиозная организация «Русская Православная Старообрядческая Церковь»

— Чем отличается церковная жизнь старообрядца от церковной жизни прихожанина-«новообрядца»?

— В первую очередь следует помнить об исповедуемых старообрядцами вероучительных моментах, за которые боролись их предки, жертвуя за это многим, иногда жизнью. Отличаются уставы молитвы и поста, книги, иконы, пение, в православном старообрядчестве они остаются неизменны со времен Святой Руси. Можно отметить более выраженную традиционность и во внешнем облике, и в одежде, и в быте.

— Не выходит ли из ваших слов, что старообрядчество — это попытка цепляться за прошлое и изоляция?

— Можно сказать, что старообрядчество есть здравый консерватизм. С одной стороны, старообрядцы не изолированы от общества, государства. Не остаются они и в стороне от научно-технического прогресса. Мы четко видим и трезво оцениваем все перемены и достижения, происходящие в обществе. Однако мы в то же время и консерваторы, в смысле сбережения веры и традиций предков. В этом отношении мы очень осторожны и внимательны.

close Старообрядческий молодежный слет в Большом Мурашкине Религиозная организация «Русская Православная Старообрядческая Церковь»

— Ваши общины могут показаться замкнутыми. Старообрядцем рождаются или им можно стать?

— Старообрядчество — это православное христианство, православная Церковь, которую основал Христос для всех людей. Никто из апостолов христианами не родился, они были призваны Христом. Да, старообрядчество — это преемственность поколений. Есть даже известное словосочетание: «потомственный старообрядец». Это тот христианин, который впитал веру в семье старообрядца с молоком матери. Однако среди старообрядцев немало таких, которые пришли в Церковь по осознанному выбору и стали исповедовать древлеправославное вероучение. Церковь открыта для всех стремящихся к Богу и ищущих спасения души.

— Существует ли независимое старообрядческое богословие?

— Старообрядческое богословие — это православное богословие, оно дает ответы и на современные вызовы. Уже первые защитники старообрядчества, такие как, например, протопоп Аввакум, диакон Александр Керженский, выговские отцы и другие, обсуждали богословские вопросы. Потребность в богословской мысли всегда актуальна и вызвана необходимостью защиты истины перед другими учениями. Это в церковном учении называется «апологетика».

Известен такой дореволюционный феномен старообрядческого богословия, как «начетничество», появившийся специально для реализации апологетических целей. Сегодня среди старообрядцев немало сведущих в вероучении людей, есть даже ученые, исследующие богословие, историю и культуру старообрядчества на достойном научном уровне. Проводятся диспуты, конференции, круглые столы. Издается немало книг и периодических изданий.

close Религиозная организация «Русская Православная Старообрядческая Церковь».

— В 1990-е и 2000-е годы шли разговоры о возможном объединении православных церквей. Как я понимаю, сейчас они прекратились. Если да — то почему?

— Что касается «разговоров об объединении церквей и их прекращении» — это нужно спрашивать у представителей тех церквей, где возникали эти разговоры. В Русской Православной старообрядческой Церкви таких разговоров не велось.

— Со многими христианскими церквями связаны неформальные ассоциации. Например, традиционные протестантские церкви косвенно подчеркивают важность честного труда в жизни человека. Католики у многих ассоциируются с благотворительностью, помощью больным и сиротам. К чему, по-вашему, подталкивает прихожан старообрядческая церковь с мирской (жизненной) точки зрения?

Если мы «не-католики» и «не-протестанты», то это не означает чуждость старообрядческому духу трудовой этики, милосердия и помощи. Однако если так поставлен вопрос — то надо сказать следующее: следование Преданию, традиционализм, здравый просвещенный консерватизм, любовь к Отечеству — вот качества, характерные для старообрядцев, как вы сказали, «с мирской, жизненной» точки зрения.

close Митрополит Московский и всея Руси Православной старообрядческой церкви Корнилий после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и главами религиозных конфессий и организаций в Кремле, 2023 год Сергей Бобылев/ТАСС

Россиянам сейчас я хотел бы пожелать мира, так как это самое актуальное сейчас — желание мира. Спокойного мирного неба над головой, чтобы участники СВО вернулись целыми и невредимыми, чтобы наша страна достойно ответила на все брошенные ей вызовы, становясь суверенной и процветающей.