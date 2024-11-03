«Диагноза «нимфомания» не существует». Когда сексуальное желание можно считать болезнью

Он смотрел порно с пистолетом у виска, а она устроилась на работу в детский сад, чтобы проверить, возбуждают ли ее дети. Именно так может выглядеть сексуально-обсессивно-компульсивное расстройство. Что это такое, почему это расстройство может возникнуть, какие еще расстройства сексуального поведения существуют и почему нимфомания не болезнь — «Газете.Ru» рассказала клинический психолог и сексолог Наталья Фомичева.

— Что такое нимфомания и нужно ли ее лечить?

— На сегодняшний день врачи отказались от диагноза «нимфомания». Во-первых, этот диагноз содержит оценочные суждения и может вызывать презрительное отношение к женщине, которую считают нимфоманкой.

Во-вторых, в сексологии на сегодняшний день не существует нормы, определяющей, как часто человек должен испытывать сексуальное желание и сколько сексуальных партнеров иметь. Когда речь заходит о том, что кто-то слишком часто испытывает сексуальное желание, возникает вопрос: кто решил, что это часто?

Женская сексуальность долгое время подвергалась остракизму, и женщин, которые испытывали оргазм, считали распутными, упрекали в «низкой социальной ответственности».

Существует множество общественных стереотипов, которые не имеют отношения к действительности. Частота сексуального желания может меняться у человека на протяжении жизни в зависимости от уровня стресса, чувства безопасности и отношений. Поэтому говорить о гиперсексуальности, если речь идет об уровне желания, некорректно.

— Но ведь существуют различные патологии, связанные с сексуальностью? Например, в Международном классификаторе болезней 10 пересмотра есть код F52.7 – «повышенное половое влечение».

— Да, но в новом пересмотре МКБ-11 отсутствуют такие коды как «гиперсексуальность» и «сексуальная зависимость». Если женщина обращается к нам и говорит, что частота ее сексуальных желаний вызывает у нее дискомфорт, мы пытаемся выяснить, в чем именно заключается этот дискомфорт. Чаще всего оказывается, что причина кроется в разнице сексуального желания с партнером. Если у женщины оно возникает чаще, чем у мужчины, это может вызывать беспокойство у последнего. Он может считать, что с его партнершей что-то не так, и говорить, что она слишком часто испытывает сексуальное желание. Однако это не является проблемой самой женщины, расстройством или заболеванием.

close Клинический психолог и сексолог Наталья Фомичева Из личного архива

— В каком же случае требуется вмешательство врача?

— Мы можем говорить о проблемном сексуальном поведении, когда сексуальное желание приобретает навязчивый характер. У нас есть такое понятие, как компульсивное расстройство, проявляющееся в непроизвольно возникающих навязчивых, мешающих или пугающих мыслях, а также в том, что человек постоянно и безуспешно пытается избавиться от вызванной этими мыслями тревоги с помощью столь же навязчивых и утомительных действий.

Это может проявляться по-разному: человек может переедать, убираться или вступать в сексуальные отношения . В таких случаях обычно речь идет о высоком уровне тревоги, который становится причиной неосознаваемых и компульсивных действий, позволяющих на время снизить тревогу. Если не работать с тревогой напрямую, она никуда не исчезнет.

Более того, тревога имеет свойство генерализироваться и распространяться на другие сферы. Неважно, в какой области она проявляется — в сфере секса, питания или навязчивого мытья рук, — с возрастом такие нелеченые компульсивные состояния могут ухудшаться и проявляться в других сферах.

— Почему компульсивные действия иногда приобретают вид именно сексуального желания?

— Проблема может корениться в имеющейся сексуализированной травме в анамнезе. В прошлом женщина могла столкнуться с различными травматическими событиями, такими как изнасилование, вовлечение в сексуальные отношения с несовершеннолетними или сексуальное растление. Эти переживания создают тревожный фон, который требует разрядки. Но не всегда разрядка приобретает сексуальный характер.

В таких случаях женщина может говорить, что не контролирует себя. Навязчивое действие характеризуется невозможностью остановить его, оно неподвластно волевому контролю и вызывает сильное напряжение. Как правило, такое поведение связано с небезопасными последствиями. Например, секс с незнакомцами может привести к венерическим заболеваниям, нежеланной беременности или подвергнуть ее жизнь опасности. Однако, несмотря на полное осознание рисков, желание становится настолько сильным, что женщина не может ему сопротивляться.

— Как может выглядеть сексуально-обсессивно-компульсивное расстройство?

— Например, человек может беспокоиться, не является ли он педофилом. Эта тревога запускает обсессии — навязчивые мысли, которые могут проявляться в проверочных действиях. Человек пытается понять, возникает ли у него возбуждение при просмотре детского порно? Он начинает искать его, просматривает, но возбуждение не появляется. Однако это не избавляет его от навязчивых мыслей, и он продолжает делать это все чаще и чаще, что может привести к проблемам с законом.

Я видела у коллег клинические случаи, когда мужчина, арестованный за хранение детской порнографии, сидел и смотрел ее с пистолетом у виска. У него была идея, что если возбуждение возникнет, он застрелится. Однако до этого он наблюдался у психиатра, и в суде показания врача спасли его от наказания.

— Также человек может переживать, не является ли он гомосексуальным?

— Да, у него тоже может быть обсессия по поводу своей гомосексуальности, и он может проверять ее, посещая баню и наблюдая за другими мужчинами (или женщинами в случае с женщиной). Рано или поздно кто-то на него отреагирует, и это может привести к физической агрессии. Здесь человек не испытывает полового влечения, но его навязчивые мысли, страх оказаться гомосексуальным заставляют его постоянно себя проверять.

По поводу женской гомосексуальности, я не видела ОКР с таким содержанием у женщин. Однако я наблюдала женщин с тревогами по поводу педофилии. Например, женщина может устраиваться на работу в детский сад и постоянно тревожно наблюдать, возникает ли у нее сексуальное возбуждение при взаимодействии с детьми. И хотя оно никогда не возникает, эти навязчивые мысли, сопровождающиеся проверочными действиями, становятся очень мучительными для человека.

— Существует еще синдром постоянного генитального возбуждения. Что это такое?

— Синдром постоянного генитального возбуждения — это физическое ощущение, которое может длиться от нескольких часов до нескольких дней. Оно характеризуется набуханием гениталий и сосков у женщин или у мужчин.

Обычно, когда мы испытываем сексуальное возбуждение, мы вступаем в сексуальный контакт или получаем разрядку с помощью мастурбации, поэтому возбуждение уходит. В случае наличия этого синдрома возбуждение никуда не уходит после оргазма и часто вызывает дискомфорт. Чтобы избавиться от него, могут потребоваться многократные оргазмы.

Более того, это состояние не всегда связано с субъективным сексуальным возбуждением, то есть оно может возникнуть само по себе без сексуального стимула. Иногда это состояние вызывает у человека чувство отчуждения и неприязни к себе, что может привести к сильному стрессу.

— Почему так происходит?

— Пока нет однозначного ответа на этот вопрос. Это довольно редкий синдром и поэтому плохо изучен. Тем не менее, некоторые исследователи связывают это с нарушениями в работе нерва, который отвечает за чувствительность клитора.

Могут быть и другие неврологические проблемы. Например, у человека может возникнуть киста, которая сдавливает спинномозговой канал. В итоге импульс посылается постоянно, и возникает возбуждение, но без разрядки.

Некоторые исследователи связывают это с опытом растления в детском или подростковом возрасте. Когда ребенок вовлекается в такие ситуации, он не может оценить происходящее и не понимает, что происходит. Возбуждение сохраняется, и это вызывает большие сложности в будущем. Дети, вовлеченные в сексуальные контакты, могут чувствовать физиологическое возбуждение, несмотря на стыд, ужас и страх. Из-за стимуляции возбуждение возникает, и травма закрепляется.

— А можно ли быть зависимым от секса?

— Все же сексуальная зависимость — это не научный термин. Строго говоря, зависимость — это патологическое поведение, вызванное наличием какого-либо химического вещества, например алкоголя, никотина или наркотиков. Отдельно выделяют игровую зависимость как вариант нехимической зависимости, но сексуальная зависимость — это, скорее, некорректный термин.

В этом случае мы тоже говорим о компульсивном поведении, которое может проявляться в сфере сексуальности. То есть сексуальная зависимость — это просто некорректное название для описания сложного компульсивного расстройства сексуального поведения.

— А есть ли данные о том, какими психологическими нарушениями может сопровождаться патологическое сексуальное поведение?

— Да, патологическое сексуальное поведение часто наблюдается у людей с различными расстройствами личности, как их симптом . Проблемное сексуальное поведение может возникать из-за сложностей в управлении импульсами, которые связаны с отношениями с окружающими и социальными коммуникациями. Например, у людей с биполярным расстройством на высоте мании могут наблюдаться не только сексуальные проявления, но и другие: переезды, увольнения, разрывы старых и создание новых отношений, увлечение азартными играми.

В целом, при высокой интенсивности всех процессов, происходящих в организме, человек ощущает себя на подъеме. Это может быть особенно заметно при некоторых других патологиях, — например, при деменции. В таких случаях может происходить нарушение работы мозга, что приводит к отключению торможения сексуальных проявлений. Люди могут начать публично мастурбировать или вести себя неадекватно, требуя сексуального контакта. Это происходит из-за повреждения лобных долей, которые отвечают за контроль. В результате у человека начинает развиваться импульсивное поведение.

Однако это не означает, что их сексуальная активность резко возрастает. Скорее, снимаются запреты, которые обычно не позволяют нам проявлять сексуальное поведение на улице или в присутствии незнакомых людей.

— Существует две теории возникновения гиперсексуальности — нейрогенная и гормональная. Что вы о них думаете?

— Я не сторонница разделения гормонов и мозга, поскольку вся эта система работает в сложном взаимодействии. Нормальный сексуальный ответ требует анатомической и функциональной целостности всей лимбической системы мозга, так как ее активность стимулирует сексуальные фантазии, эротические сны, психическое сексуальное возбуждение и запускает генитальные реакции.

Одной из областей мозга, наиболее связанной с женским сексуальным возбуждением, считается вентральный стриатум, однако во время возбуждения также активируются гипоталамус, зрительная кора, миндалина и другие области мозга. Стимуляция клитора вызывает активацию постцентральной извилины, сигналы идут через половой нерв в спинной мозг и дальше передаются в головной. Половой ответ координируется нейротрансмиттерами (дофамин, серотонин, норэпинефрин и др.) и зависимость женского желания от гормонов можно увидеть, например, на количестве реакций мозга на визуальную сексуальную стимуляцию — в середине лютеиновой фазы их больше, чем во время менструации. Пик желания во время овуляции связан, скорее всего, с уровнем эстрогенов. Также у женщины может усиливаться желание, когда она чувствует запах мужского пота, поскольку андростенол и андростенон, которые его вызывают, также оказывают воздействие на женское возбуждение.

— То есть гормоны определяют сексуальное поведение человека?

— Тут все сложнее... А вот у крыс — проще, если крысе вколоть половые гормоны, она сразу же побежит спариваться. У человека же повышение уровня половых гормонов, например тестостерона, может привести к увеличению фантазий о сексе, но вовсе не обязательно, чтобы человек воплощал эти фантазии в жизнь. Но мы наблюдаем и обратные ситуации, когда тестостерон низкий, а сексуальное влечение сильное.

— Тестостерон — по большей части все же мужской гормон. Что насчет эстрогенов, женских гормонов?

— Если говорить об эстрогенах, то у женщин уровень этих гормонов влияет на качество слизистых, обеспечивая увлажнение. Часто женщины в менопаузе жалуются на сухость, связанную со снижением уровня эстрогенов. Перед овуляцией, когда уровень эстрогенов достигает пика, наше лицо немного меняется: губы становятся чуть пухлее, глаза ярче, лицо приобретает более привлекательный вид, отеки исчезают. Ощущение собственной привлекательности может усиливать сексуальное желание, влияя на него опосредованно.

— Нужно ли лечить те расстройства сексуального характера, которые мы сегодня обсуждали?

— Самостоятельно они не пройдут. Поэтому крайне важно при таких проявлениях обратиться к врачу за помощью. Помимо индивидуальной психотерапии врач может назначить препараты, которые применяются при лечении ОКР. Эти лекарства не предназначены для снижения возбуждения, но направлены на снижение тревоги, то есть являются психотропными. Врачи в основном борются именно с тревогой, потому что именно в ней видят корень проблемы.