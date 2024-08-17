Бешенство, лептоспироз, лишай. Чем можно заразиться от бездомных кошек и собак

Уличные кошки и собаки бывают очень милыми, поэтому удержаться от того, чтобы их потрогать, иногда сложно. Но такой «приступ доброты» может обернуться заражением различными заболеваниями, включая бешенство, лишай, токсоплазмоз и паразитарные инфекции. Животные могут передать человеку различные опасные патогены, развитие которых может привести к смерти. Подробнее о каждой из болезней — в материале «Газеты.Ru», который приурочен к Международному дню бездомных животных.

Тихий убийца

Самым опасным из зоонозных заболеваний (группа инфекционных и паразитарных заболеваний, возбудители которых передаются человеку от других животных) на сегодняшний день является бешенство — вирусное заболевание, поражающее нервную систему и нередко приводящее к летальному исходу.

«При буйной форме болезни животное начинает поедать несъедобные предметы, например, дерево. При тихой форме животное прячется, смотрит на вас ласковыми глазами, но отказывается от еды. Эта форма самая опасная, так как человек может не подозревать о том, что животное заразно. Характерный симптом — животное хочет пить, но не может глотать. На последней стадии болезни появляется слюнотечение, боли, разрушение мозга.

Если вас на улице укусило животное, то не стоит сомневаться, стесняться и гадать, опасен или нет этот укус. Надо сразу обратиться в травмпункт, там рану промоют, обработают и расскажут о необходимых процедурах. Нужно начать курс инъекций сразу, или будет поздно.

Сейчас никто уже не делает сорок уколов в живот, как это было раньше, инъекции делаются иначе», — рассказала главврач ветеринарной клиники «ЛинаВет» Полина Платонова.

Самый ужасный вариант — если человек все же действительно заболеет бешенством.

«Дело в том, что лечения от этого заболевания не существует. Стандартный инкубационный период у бешенства — две недели. Уже в течение первых суток — трех дней после укуса больного животного у человека может повышаться температура до 37,3ºС, возникает слабость, головная боль, возможна рвота. Кроме того, появляются апатия, тревожность, раздражительность. Во время болезни человек не может пить, есть и глотать слюну. В мире известно лишь о нескольких случаях излечения от развившегося бешенства, однако в большинстве случаев любые методы лечения оказываются неэффективными и способны лишь незначительно продлить время жизни человека», — отметила Платонова.

Гриппоподобные инфекции

Некоторые бактерии, которые переносят кошки и собаки, могут вызывать у человека инфекции с гриппоподобными симптомами. Так, бездомные собаки и кошки могут заразить человека бордетеллезом или «питомниковым кашлем».

«Это бактериальная инфекция, вызываемая Bordetella Bronchiseptica, проявления которой включают в себя кашель и проблемы с дыханием.

При контакте с инфицированным животным у человека с ослабленной иммунной системой может развиться бронхисептикоз, который, в свою очередь, может вызвать пневмонию.

Симптомы бронхисептикоза похожи на ОРВИ. У животных может наблюдаться острый или эпизодический кашель, выделения из носа, частое чихание», — рассказала Платонова.

Однако «питомниковый кашель» может протекать и более серьезно. В таком случае у животного будет тяжелое дыхание, снижение или отсутствие аппетита, изменение цвета слизистых оболочек ротовой полости, каскадный кашель до рвоты и другие. Помимо прямого взаимодействия с собаками, также возможно заражение через контакт с предметами, на которые попали частицы возбудителя заболевания.

Опасно для беременных

От уличных кошек можно заразиться токсоплазмозом, который вызывает паразит токсоплазма, живущий в кишечнике животного.

«Кошка его окончательный хозяин, в котором паразит живет до половозрелой стадии и начинает размножаться. В итоге вместе с кошачьим калом паразит выходит наружу, загрязняя окружающую среду. Какое-то время токсоплазма живет в кале и как бы «дорастает» — ему нужно пройти несколько стадий роста, прежде чем стать инфекционно-опасным.

Как может заразиться человек? Допустим, зараженный кал попал на клубнику, человек ее собрал, не помыл и съел — паразит попал в его организм. Особенно это опасно для беременных: для самой женщины это не представляет сильной угрозы, однако паразит может попасть в нервную ткань развивающегося плода. В результате ребенок может родиться инвалидом», — рассказал «Газете.Ru» доктор ветеринарных наук, заведующий лабораторией общей эпизоотологии ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН Александр Шабейкин.

Для взрослого человека контакт с токсоплазмой редко представляет опасность, так как срабатывает иммунная система. Однако если у человека есть сильный иммунодефицит, для него риски более серьезные. Это подтвердила и Платонова.

«Среди признаков этого заболевания у людей можно отметить повышенную температуру, отсутствие аппетита, нарушение сна, слабость, боли в суставах. Токсоплазмоз особенно опасен для беременных, так как может спровоцировать выкидыш или появление врожденных уродств у ребенка. На этапе планирования беременности стоит сдать анализ на наличие антител к токсоплазме. Кстати, токсоплазмозом может заразиться и собака, если она проглотит зараженные фекалии. У животного могут появиться лихорадка и диарея», — рассказала Платонова.

По словам Шабейкина, чтобы избежать заражения, нужно не допускать бродяжничества кошки, когда она может охотиться и поедать мышей, не давать ей сырое мясо (через него она тоже может заразиться токсоплазмозом), постоянно убирать лоток, мыть руки. Если в доме живет беременная женщина, то убирать за кошкой должен кто-то другой. Самое главное — делать уборку кошачьего туалета каждый день, чтобы не дать паразиту пройти все стадии развития, которые занимают еще несколько дней уже после нахождения кала кошки во внешней среде.

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Проявление токсоплазмоза у кошек зависит от множества факторов (возраст, состояние здоровья и пр.), отметила ветеринарный врач, зооинженер, аспирант Ярославской государственной сельскохозяйственной академии Светлана Сироткина. Иногда это просто жидкий стул, поражения глаз, также может быть повышение температуры (до 41°C). Однако зачастую заболевание протекает бессимптомно.

Опасность у воды

Лептоспироз — природно-очаговое инфекционное заболевание, которым можно заразиться вблизи водоемов. Оно возникает у животных, в том числе и у человека, но прежде всего им заражаются собаки.

«В мире лептоспироз считается одной из самых частых причин инфекционных болезней, часто протекающих с лихорадкой невыясненной этиологии. Это происходит из-за того, что болезнь сложна в диагностике, а для определения возбудителя обязательно проведение лабораторных исследований. Основные симптомы лептоспироза — лихорадка и интоксикация.

Они появляются в начале заражения, потом возбудитель может длительно находиться в почках, где иммунная система не может его полностью уничтожить, но при этом происходит разрушение почки. В результате возникает почечная недостаточность, появляется кровь в моче. Но изменение цвета мочи может быть признаком различных заболеваний, поэтому со 100% вероятностью определить на глаз лептоспироз не получится», — рассказал Шабейкин.

По его словам, заболевшие животные впоследствии могут быть носителями лептоспир, которые будут выделяться с мочой. Инфицированные собаки, и еще более часто крысы, заражают придомовые территории и парки, создавая возможность для заражения новых животных.

Существуют вакцины против возбудителей лептоспироза, однако не все они формируют иммунную защиту на год, часто только на полгода, а также защищают только против самых распространенных серогрупп лептоспир, а их циркулирует в природе значительно больше. Эта болезнь лечится антибиотиками, но главное — вовремя ее выявить при помощи лабораторных анализов и поставить правильный диагноз до наступления тяжелых поражений почек.

Заражение человека сопровождается довольно тяжелыми симптомами.

«Это постоянное повышение температуры, может ломить суставы, характерно состояние как при отравлении, интоксикации, может пожелтеть кожа (желтуха), возникнуть почечная недостаточность, поражение центральной нервной системы, проблемы с кровью и так далее. Если есть хоть малейшие признаки лептоспироза, нужно срочно обратиться к врачу. Чаще всего требуется госпитализация на достаточно долгий срок, лечение антибиотиками», — рассказала Сироткина.

Болезнь кошачьих царапин

Болезнь кошачьих царапин, или бартонеллез — это бактериальная инфекция, которая может передаваться через укусы или царапины инфицированных кошек, приводя к симптомам, похожим на грипп, и потенциально более серьезным осложнениям.

«В течение 3-10 дней на месте царапины или укуса может образоваться небольшая шишка или волдырь, лимфатические узлы около места царапины или укуса опухают и становятся болезненными. Кроме того, может возникнуть общее недомогание, усталость, лихорадка, головная боль и боль в суставах. Эти симптомы могут различаться по степени тяжести и пройти сами по себе, но если они сохраняются или состояние ухудшается, то рекомендуется обратиться за медицинской помощью. У людей с ослабленной иммунной системой болезнь кошачьих царапин может вызвать инфекционные заболевания глаз, мозга или сердца», — рассказала Платонова.

По словам Сироткиной, кошки чаще всего заражаются через контакт с фекалиями блох, которые остаются на коже. Животное во время вылизывания шерсти заглатывает их и заражается бартонеллой. Кошки — бессимптомные носители инфекции.

«В большинстве случаев люди устойчивы к развитию бартонеллеза. Тем не менее у людей с ослабленной иммунной системой, например, ВИЧ-инфицированных или проходящих химиотерапию, существует высокий риск заражения. Как правило, болезнь проходит самостоятельно», — отметила Сироткина.

Обитатели внутреннего мира

Бездомные кошки и собаки могут переносить паразитов, таких как круглые черви, ленточные черви, анкилостомы и власоглавы. Человек может заболеть при случайном проглатывании личинок паразитов, которые могут находиться на шерсти животного и затем попасть на руки человека.

«Заражение паразитами в основном происходит через контакт с животными при скученном содержании, также при поедании животными грызунов, лягушек, ящериц. Человек может заразиться при контакте с территорией, где могут быть фекалии зараженных животных.

Клинические проявления гельминтоза разнообразны и зависят от вида, количества гельминтов и органа, в котором они паразитируют. Симптомы болезни зависят от того, где локализуется паразит. При заражении паразитическими червями могут возникать раздражение в области ануса, инфекции наружных половых органов, а также расстройства пищеварения», — рассказала Сироткина.

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По ее словам, в остром периоде заражения у человека преобладают признаки интоксикации и аллергии: озноб, общее недомогание, боль в животе, кожный зуд и другие. При сильном заражении может быть рвота глистами, нарушения стула, глисты в кале, кашель, бронхиты, анемия и даже механическая непроходимость кишечника.

«Животное, зараженное паразитами, практически не выявить «на глаз». Это можно сделать, сдав анализы. Диагностика происходит исследованием кала. Так как яйца выделяются циклично, рекомендуется исследовать несколько проб. Некоторые личинки паразитов циркулируют в крови и выявляются только анализом крови», — отметила врач.

По словам Сироткиной, людям, которые контактируют с животными, рекомендовано проводить профилактику примерно раз в год после консультации по подбору препарата с лечащим врачом (самоназначение, даже в случае проведения профилактики, недопустимо).

Лишай

«К менее опасному, но наиболее распространенному можно отнести лишай. Почти каждое бездомное животное, которое приносят на прием, оказывается зараженным. В научной среде это называется трихофития и микроспория. Данное заболевание характеризуется поражением кожи, выпадением на пораженном участке волос, зудом, шелушением.

Однако иногда зараженные бродячие животные могут не иметь внешних признаков заболевания и быть без залысин и кожных поражений. У них грибок живет в шерсти, что можно диагностировать только под микроскопом. Этого достаточно, чтобы человек мог заразиться при контакте с животным, например, при поглаживании», — поделилась в беседе с «Газетой.Ru» руководитель Ветцентра доктора наук Таисии Дмитриевой, ветеринарный врач Таисия Дмитриева.

По ее словам, лечение занимает от 14 дней до трех месяцев, но всегда имеет положительный результат.

Как понять, заразно ли животное?

По словам Дмитриевой, в первую очередь стоит обращать внимание на внешний вид животного: любые открытые раны, язвы, необычные поражения кожи, чихание, кашель, выделения из носа и глаз, плохое состояние шерсти, рвота или лихорадка могут указывать на болезнь.

Изменения в поведении, такие как вялость, агрессия или необычные звуки также могут быть признаками нездорового состояния. Таких животных лучше не гладить и не кормить с руки, а если вы решили ему помочь, то надо надеть защитные перчатки и поместить животное в специализированный контейнер для перевозки животных и отвезти в ветеринарную клинику, где проведут профессиональный осмотр животного.