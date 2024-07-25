Умереть за 24 часа. Что такое вторичное утопление и чем оно опасно

Человек, спасенный от утопления, спустя сутки может умереть из-за осложнений: отека легких или острого респираторного дистресс-синдрома. Это называется вторичным утоплением. Как этого не допустить и какие еще проблемы могут возникнуть после спасения, «Газете.Ru» во Всемирный день предотвращения утоплений рассказал судебно-медицинский эксперт, врач-патологоанатом, к.м.н., старший научный сотрудник группы патологии терминальных состояний НИИ морфологии человека им. акад. А.П. Авцына РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Борис Кульбицкий.

— Какое определение утоплению дают медики?

— Утопление – это патологическое состояние, развивающееся при случайном или преднамеренном погружении в жидкость с последующим развитием таких терминальных состояний, как острая дыхательная и острая сердечная недостаточности. При неоказании своевременной и правильной медицинской помощи эти состояния могут привести к гибели человека.

Так происходит, потому что человек попадает в несвойственную ему среду. Наш организм больше адаптирован для нахождения на суше, и когда он попадает в жидкую среду, происходит попытка адаптироваться к ней, но не всегда успешно.

— Какие виды утопления принято выделять?

— Существует несколько видов утопления. Первое – истинное, или «мокрое», утопление, которое развивается при попадании большого количества жидкости в дыхательные пути. Они перекрываются этой жидкостью, человек перестает дышать. Клиническая картина следующая: кожа имеет синюшный цвет, отсутствует дыхание, зрачки расширенные, есть пенистые выделения изо рта.

Второй вид – сухое, или асфиксическое, в простонародье «бледное». Когда человек тонет и у него при попадании даже небольшого количества жидкости в носоглотку развивается рефлекторный ларингоспазм (спазм голосовых связок), в результате которого дыхательные пути также перекрываются, развиваются гипоксия (недостаточность кислорода в тканях организма) и гипоксемия (низкий уровень кислорода в крови). Оба эти состояния приводят к острой дыхательной и сердечной недостаточности, что может стать причиной смерти.

Клиническая картина с предыдущим видом схожа, только кожа не синюшная, а бледная. Кроме того, осложнения после перенесенного утопления не такие тяжелые, так как вода в дыхательные пути не попала.

Третий и последний вид – синкопальное утопление, когда в результате резкого погружения в воду, особенно в холодную, у человека из-за стресса останавливается сердце или дыхание. Случаи внезапной остановки сердца могут происходить во время крещенских купаний в проруби, при купании в осенний или ранний весенний период, когда разница между температурой воздуха и воды значительная. Но на самом деле такой вид утопления может произойти и в ванне, в домашних условиях.

— В некоторых источниках еще выделяют вторичное утопление, когда человек умирает спустя сутки после того, как его спасли и реанимировали. Почему так происходит?

— Так происходит, потому что после реанимационных мероприятий, когда человек начал дышать и пришел в себя, нужно детально оценить его состояние, провести диагностику. Дело в том, что спустя несколько часов после реанимации могут развиться различные осложнения, вследствие которых человек и умирает.

— Какие осложнения могут возникнуть у человека, которого уже спасли?

— Например, отек легких. Он возникает, когда жидкость быстро накапливается в легочной ткани. Но отек легких из-за утопления в пресной воде не так ярко выражен, как при попадании в легкие соленой воды. Дело в том, что из-за осмотического эффекта менее соленая жидкость из организма идет в легкие, чтобы уравновесить разницу в количестве соли. Соответственно, чем солонее море, тем выше риск возникновения отека легких после утопления.

Из-за выраженного отека легких при утоплении в соленой воде в русле крови уменьшается количество жидкости, которое приводит к гиповолемии (уменьшению объема циркулирующей крови), гипоксии и гипоксемии. Эти патологические состояния могут привести к повреждению структур головного мозга, нарушению работы сердца и других жизненно важных органов из-за недостатка кислорода.

close 100% Судебно-медицинский эксперт, врач-патологоанатом, к.м.н., старший научный сотрудник группы патологии терминальных состояний НИИ морфологии человека им. акад. А.П. Авцына РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Борис Кульбицкий Из личного архива

Также может возникнуть острый респираторный дистресс-синдром. Это дыхательная недостаточность, возникающая из-за воспалительного повреждения легочной ткани. Он делится на три стадии: экссудативную, пролиферативную и фибротическую.

При первой стадии происходит отек легких, затем в пролиферативную фазу у большинства пациентов происходит восстановление легких, но у некоторых пациентов процесс переходит в фибротическую фазу. Накопленный в легких фибрин (белок, который отвечает за закупоривание сосудов при повреждении) подвергается ремоделированию и может вызывать фиброз. Но тут все достаточно индивидуально, в том числе это зависит от количества жидкости, поступившей в легкие. Также может возникнуть состояние комы из-за гиповолемического шока.

— Что нужно сделать, чтобы не допустить вторичного утопления?

— После извлечения пострадавшего из воды и собственно реанимационных действий необходима оценка жизненно важных функций, в числе которых пульс, артериальное давление, частота дыхания, уровень кислорода в крови. Это первое.

Второе — анализ крови (для оценки уровня газов крови, электролитов и других показателей) и рентгенография грудной клетки на наличие признаков отека легких, респираторного дистресс-синдрома, наличие в легких жидкости. Так что после утопления человеку нужно обратиться за профессиональной медицинской помощью для проведения диагностики возможных осложнений.

— Какое количество воды считается смертельным при попадании в легкие?

— Смертельным считается попадание в легкие более 22 мл воды на кг массы тела, но даже 1-2 мл на кг тела может привести к смерти. Мы уже говорили о рефлекторном ларингоспазме, то есть сухом утоплении.

— Вы упомянули, что утопление в соленой воде повышает риск возникновения сильного отека легких. Какие еще характеристики воды влияют на осложнения после утопления?

— Риск возникновения осложнений зависит от множества факторов, в том числе от того, много ли воды человек наглотался, в какое время он тонул, в каком состоянии он находился, в какой воде.

Например, температура воды может повлиять на процесс. В частности, холодная вода замедляет все реакции организма, это может поспособствовать тому, что человек все перенесет легче. В то же время есть риск, что при резком погружении в холодную воду человек умрет от остановки сердца.

Кроме того, в легкие с попаданием воды могут также проникнуть и бактерии, из-за чего у человека может развиться пневмония. В холодной и соленой воде меньше бактерий, поэтому риск возникновения пневмонии как одного из осложнений ниже.

— Можно ли умереть от сухого утопления, просто поперхнувшись, когда пьешь воду или другую жидкость?

— Нет, это другой патофизиологический механизм — механическая асфиксия. В этом случае тоже перекрываются дыхательные пути, например, жидкостью или едой. Среди людей преклонного возраста чаще встречается такой вид смерти, потому что после инсульта или при различных заболеваниях нервной системы иногда нарушается глотательный рефлекс.

Но тут без детального исследования сложно сказать, механическая асфиксия была причиной смерти или осложнением, может быть, у человека остановилось сердце в процессе употребления пищи, и он умер от этого, а не от закрытия пищевыми массами дыхательных путей.

— Какие ошибки могут допускать люди при спасении утопающего?

— От момента начала утопления до необратимых последствий проходит около 10–12 минут, а у людей с болезнями сердца или другими патологиями времени еще меньше. Поэтому важно быстро вытащить человека из воды и провести реанимационные процедуры правильно. Хочется отметить, что самое главное – после извлечения пострадавшего из воды необходимо вызвать скорую медицинскую помощь. А пока она едет, незамедлительно начинать реанимационные мероприятия.

Одна из самых серьезных ошибок, когда человека достали из воды, не освободили от жидкости верхние дыхательные пути и начинали проводить реанимационные мероприятия. Тем самым люди эту жидкость проталкивают глубже.

Второе — люди не знают, с какой частотой проводить нажатие на грудную клетку, с какой частотой проводить дыхательные манипуляции. Легко запомнить правило «два вдоха — 30 нажатий в область грудины». Третье — не запрокидывают человеку голову. Это нужно сделать, чтобы дыхательные пути освободить для проведения искусственного дыхания, иначе воздух будет попадать не в легкие, а в желудок.

На самом деле, человек, который хоть раз видел сам проведение реанимационных мероприятий, запомнит это легко. Сейчас много литературных и видеопособий, которые стоит изучить перед походом на речку, пруд или море. И, например, в РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского периодически проходят мастер-классы, на которых наши специалисты рассказывают взрослым и детям о правилах проведения сердечно-легочной реанимации.