Глубоководный «Лошарик». Что известно о сверхсекретной подводной лодке РФ Пожар на секретной подлодке АС-31 «Лошарик» случился пять лет назад

Пять лет назад на российском флоте случилась трагедия — в пожаре сгорели полтора десятка офицеров-подводников. Этот инцидент до сих пор засекречен, но одно известно точно: авария случилась на сверхсекретной российской подлодке АС-31 «Лошарик». Она способна действовать на глубине в три километра, а западные эксперты считают, что аппарат может ездить колесами по дну. О том, что известно об уникальной российской субмарине и какие задачи в теории она может выполнять, — в материале «Газеты.Ru».

Пламя под водой

Пожар на субмарине АС-31 «Лошарик», случившийся 1 июля 2019 года, стал первой трагедией на российском подводном флоте со времен аварии на К-152 «Нерпа» в 2008 году. Обстоятельства инцидента засекречены и вряд ли будут преданы огласке в ближайшие десятилетия, если только это не вынудят сделать обстоятельства. Минобороны РФ сообщило лишь, что на подлодке возник пожар в аккумуляторном отсеке, и что 14 моряков-подводников погибли в борьбе за живучесть субмарины. При этом они успели эвакуировать из горящего отсека гражданского специалиста и задраить за ним люк, чтобы предотвратить распространение огня.

Спустя месяц после аварии источник в российском ВПК рассказал журналистам, что аппарат получил очень серьезные повреждения, и под замену ушли аппаратура связи, система управления, гидроакустический комплекс, навигационное оборудование и системы жизнеобеспечения.

Все рассуждения о том, чем занимались подводники в момент возникновения пожара, носят спекулятивный характер. Вместе с тем, сам аппарат «Лошарик» интересен ничуть не меньше, чем его трагическая миссия.

close 100% Кадр из мультфильма «Лошарик» (1971) «Союзмультфильм»

Неформальное именование «Лошарик» взято из советского мультфильма про лошадку, чье тело состоит из сегментов-шариков, как и корпус субмарины. Этого не видно снаружи, потому что подводные лодки имеют два корпуса: водопроницаемый внешний для создания обтекаемых обводов и прочный герметичный внутренний, в котором находится экипаж и основное оборудование. Обычно прочный корпус напоминает длинный цилиндр с округленными или вытянутыми торцами, но традиционные субмарины рассчитаны на погружение не более нескольких сотен метров.

«Лошарик» же создавался для работы на глубине как минимум в 3 тыс. метров. Давление при этом должно достичь примерно 290 атмосфер, что равно 2,8 тыс. тонам-силам на квадратный метр. Идеальной формой для противодействия сжатию считается сфера, и чем сфера меньше, тем лучше. Так в СССР в 1980-х годах и родилась идея постройки полисферического глубоководного аппарата.

В одной из сфер установлена изолированная ядерная силовая установка, — по словам Сергея Шойгу, она не требует вмешательства экипажа в работу. В других сферах, соединенных между собой проходами, размещается экипаж и оборудование. При этом «Лошарик» не предназначен для самостоятельного крейсерства и нуждается в подлодке-носителе. Вероятно, носитель с пристыкованным аппаратом выходит в район исследований, выпускает АС-31 в свободное плавание и ожидает возвращения в заданном районе.

Тихий шпион

О том, какие задачи должен выполнять «Лошарик», официальной и подробной информации в открытых источниках нет. Обычные атомные подлодки бывают двух типов: многоцелевые и стратегического назначения. Со вторым типом проще всего. Вся их конструкция спроектирована вокруг набора вертикальных пусковых установок баллистических ракет с ядерной боевой частью. Они должны находиться вдали от родных берегов и, в случае войны, выпустить по территории противника боезапас. Помимо возможности запускать ракеты с более близкого расстояния у них есть другая важная особенность — выживаемость, благодаря чему обезоруживающий ядерный удар делается для противника крайне затруднительным.

Многоцелевые атомные подлодки в общих чертах напоминают субмарины Второй мировой войны. Они должны топить торпедами (и ракетами) вражеские транспорты, вести разведку, наблюдать за авианосными ударными группами, поражать их (при большой удаче), перевозить диверсантов и военные грузы, а также выполнять множество других морских задач, которые требуют скрытности.

close 100% Пример того, как выглядит глубоководный аппарат ( АГС пр.18511 «Палтус» ), прикрепленный к носителю military.tomsk.ru

«Лошарик», вероятно, не пригоден ни для чего из вышеперечисленного, и в целом не вооружен. Зато известно, после пожара начались проверки в войсковой части № 45707, которая подчиняется Главному управлению глубоководных исследований Минобороны РФ. Исследуют там не только строение океанского дна, но и многие другие вопросы, связанные с борьбой против вероятного противника. Деятельность этой в/ч строго засекречена, но у западных журналистов и аналитиков есть несколько догадок о том, чем «Лошарик» в теории может заниматься.

Издание The Warzone считает, что с помощью таких субмарин можно доставать с морского дна ценные объекты — такие, как, например, детали затонувшего в Тихом океане американского истребителя F-35. Также с ее помощью, считают американцы, можно монтировать на дно оборудование, связанное с разведкой. Классическим примером такой деятельности можно считать тайное подключение к подводному кабелю связи.

Наконец, некоторые авторы предполагают, что на подобных «Лошарику» подлодках можно разместить выдвижные колеса. В этом случае субмарина получит возможность ездить по морскому дну, что сильно снизит шансы обнаружить ее с помощью гидролокаторов. Воспользоваться этой скрытностью в теории можно для чего угодно.

close 100% Титановые сферы на одном из заводов, предположительно отдаленно напоминающие полисферические корпуса airbase.ru

Интересно также, что у АС-12 нет публичных аналогов в США, несмотря на большие успехи в создании гражданских батискафов. Нет даже новостей о том, что американцы «напуганы» русской субмариной и срочно требуют у конгресса денег на разработку ответа. Такое поведение заставляет некоторых наблюдателей считать, что подобные субмарины в США есть, но целиком засекречены: как был, например, «стелс»-самолет F-117 до войны в Персидском заливе 1991 года. Нельзя исключать, что аналог этот не прямой, а функциональный: то есть, позволяет достичь тех же целей иными средствами, например, с помощью безэкипажных автономных аппаратов.

Поскольку пожар нанес «Лошарику» большой урон, восстановление субмарины продолжается до сих пор. Ожидается, что впервые после ремонта аппарат выйдет на испытания летом 2024 года.