«У нас обычная работа»: умер космонавт и дважды Герой СССР Владимир Аксенов

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил о смерти космонавта Владимира Аксенова, ему было 89 лет. Аксенов всю свою жизнь связал с космосом и внес огромный вклад в его освоение: он и члены экипажа стали первыми людьми, которым удалось осуществить стыковку в ручном режиме. Даже в 76 лет космонавт был готов вновь отправиться в полет. Какой была его жизнь — в материале «Газеты.Ru».

Дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР, подполковник-инженер запаса Владимир Аксенов скончался на 90-м году жизни. О его смерти сообщила госкорпорация «Роскосмос» в Telergam-канале.

Глава госкорпорации Юрий Борисов лично выразил соболезнования семье космонавта. Он назвал Аксенова человеком целеустремленным, требовательным, исполнительным, справедливым и всегда готовым прийти на помощь людям. По словам Борисова, жизненный путь космонавта «был наполнен честной службой родине, созидательным трудом и преданностью избранному делу».

«Неутомимая энергия и нестандартное мышление, мужество и сила воли, инициативность и высочайшая ответственность — эти качества позволили Владимиру Викторовичу осуществить первый испытательный полет нового космического корабля «Союз Т-2», — добавил Борисов.

Глава «Роскосмоса» считает, что жизнь Аксенова — достойный пример для будущих космонавтов.

Аксенов родился 1 февраля 1935 года в селе Гиблицы Рязанской области. Учился в авиационной школе и в авиационном училище, где получил специальность инженера-механика. Он занимался разработкой и испытанием космических кораблей и станций.

15 сентября 1976 года Аксенов впервые полетел в космос в качестве бортинженера на космическом корабле «Союз-22», где провел почти восемь дней. За успешный полет ему присудили звание Героя Советского Союза и вручили медаль «Золотая Звезда».

«Ничего сверхъестественного в том, что я стал космонавтом, не было. Это явилось логическим продолжением моей работы. <...> Я уже восемь лет работал в КБ конструктором по приборам, когда образовался новый, летно-испытательный отдел, главной задачей которого стала отработка действий людей в специфических условиях космического полета. Лично я занимался в основном испытаниями на невесомость. А проработав еще восемь лет, в 1973 году был зачислен в отряд космонавтов, а в 1976 году совершил и свой первый полет. Главным толчком было естественное для человека стремление идти вперед, ну и, конечно, стечение обстоятельств», — говорил Аксенов в интервью «Техника Молодежи».

5 июня 1980 года Аксенов вновь полетел в космос. На корабле отказал бортовой вычислитель, в результате чего экипаж впервые осуществил стыковку в ручном режиме за десять минут до выхода в тень. За проявленное мужество и героизм его вновь наградили.

«То, что я увидел из иллюминатора, стало неожиданностью для меня. Вы можете себе представить, что вы поднялись на высоту и смотрите на материки, и видите не только сам материк по контуру, но и со всей подробностью. А это реки, дороги, любое озеро, город, большое здание. Это видно невооруженным глазом с высоты космического полета!», — комментировал свой полет Аксенов, цитирует РИА Новости.

По словам космонавта, из-за биологических особенностей организма после полета все члены экипажа были ослаблены, но они должны были присутствовать на массовом мероприятии уже через час после приземления. Врач посоветовал экипажу делать шаг вправо или влево, если того потребует их организм:

«Совет врачей, надо признать, помог: никто из нас не упал, но со стороны это наверняка выглядело странно и, вероятно, смешно. Стоят люди на трибуне и покачиваются — что угодно можно подумать...»

За большие заслуги в освоении космоса Аксенов получил специальную медаль, два ордена Ленина, медаль «За заслуги перед наукой и человечеством» и орден Карла Маркса. Он стал почетным гражданином городов Гагарин, Рязань, Калуга, Касимов, Жезказган (Казахстан), Ленинск, Зея, Мытищи, Королев и округа Джефферсон (США).

В ходе видеомоста »Москва — Пекин» Аксенов, которому тогда было 76 лет, заявил, что готов снова отправиться на орбиту, если ему предложат.

Отправил Гагарина в космос

Аксенов вместе с коллегами разработал корабль «Восток», на котором впервые в истории Юрий Гагарин совершил полет вокруг Земли. При этом никто из команды не считал себя героем.

«Это профессиональная деятельность, люди сделали корабль, знали, что он должен быть запущен. У нас была обычная работа. Все знали, что в это время должен быть полет и все. Профессионал ориентируется не на эмоции, а на результат. Если вы живете по эмоциям, вы не профессионал», — говорил Аксенов.

По словам космонавта, он лично знал Гагарина, но они общались только на профессиональные темы.