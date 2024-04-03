Ивлеева отдыхает. Как проходили самые грандиозные вечеринки в истории человечества

Вечеринки нравятся почти всем людям, но для некоторых это лишний повод напомнить о своем богатстве или впечатлить окружающих. В истории человечества есть и плавающие по фонтану с пуншем официанты, и затопленные пивом подвалы, и закупки, включающие 5000 бутылок марочного шампанского, 30 кг икры, 2700 кг мяса и многое другое. В честь международного дня вечеринки «Газета.Ru» рассказывает три истории разгульных праздников, один из которых стал спусковым крючком для революции, приведшей к падению тысячелетней монархии.

Адмиральский фонтан

Граф Эдвард Рассел был адмиралом английского Королевского флота. В основном его запомнили благодаря крупной победе над французским флотом в битве при Барфлёре и Ла-Хог в 1692 году, а также по политическим интригам и попыткам пригласить голландского принца Вильгельма Оранского вторгнуться в Англию для свержения короля. Однако современникам запомнилась и грандиозная пьянка, которую адмирал устроил в Испании с пятью тысячами друзей-моряков в 1694 году.

close 100% Граф Эдвард Рассел britishmuseum.org

Моряка любого европейского флота трудно впечатлить любым количеством алкоголя, но граф Рассел сумел. Главным напитком его офицерского приема был пунш, налитый в садовый фонтан.

Для него потребовалась примерно тысяча литров бренди, полтысячи литров вина, более полутонны сахара, две с половиной тысячи лимонов, около 100 литров лаймового сока и чуть больше двух килограммов мускатного ореха. В те времена это стоило намного дороже, чем сейчас, но графское состояние и адмиральское жалование позволяли такой досуг. Праздник адмирала растянулся на восемь дней.

Сообщалось, что официанты, разливавшие пунш гостям, регулярно отходили перевести дух от спиртных паров и перемещались по фонтану на небольших лодках. Вряд ли в этом была практическая необходимость, поскольку любой сосуд можно вычерпать с краю, зато выглядело эффектно.

Пивной потоп

В начале XIX века в Великобритании полным ходом шла промышленная революция. За несколько десятилетий во много раз выросло производство стали и текстиля, но производство алкоголя тоже постепенно переходило на промышленные рельсы. Пивные магнаты соревновались друг с другом в эффектных жестах и в объемах производства, и однажды им удалось невольно превзойти адмирала Рассела.

В 1810-х годах лондонская пивоварня Horse Shoe, расположенная на улице Тоттенхэм-Корт-роуд, соорудила гигантский пивной чан диаметром 20 и высотой 7 метров. Самым популярным пивом в те годы в Лондоне был портер, и считалось, что его необходимо перед употреблением выдерживать в бочках в течение 18 месяцев. Именно для выдерживания портера предназначался гигантский сосуд. Важно отметить, что выбор размера был продиктован, в первую очередь, желанием превзойти конкурентов.

В конце дня 17 октября 1814 года работники пивоварни заметили, что с чана сорвался железный обруч, удерживающий доски вместе. Считалось, что в этом нет ничего страшного, однако через час чан внезапно разорвался. Поток был столь мощным, что выбил кран из соседнего чана с портером, и начавшаяся цепная реакция разрушила другие бочки в помещении. В итоге образовался целый потоп, хлынувший на расположенные вокруг дома.

close 100% Лондонская пивоварня Horse Shoe Brewers’ Journal

Тогда вылилось до полутора миллиона литров портера, что эквивалентно 1500 куб. м. Пиво снесло стену пивоварни, разрушило два дома и затопило подвалы других.

В обоих разрушенных домах были люди, некоторых из них погребло под обломками. Обитатели подвалов вынуждены были залезть на мебель, чтобы не утонуть.

Когда поток остановился, жители поняли, что перед ними тысячи литров бесплатного пива. Началась стихийная пьянка, и сотни лондонцев начерпали портера столько, что не стояли на ногах. Однако некоторые историки считают эти сообщения преувеличением, и что если кто-то и пил разлитое пиво, то это не перерастало в неприличные гуляния, поскольку газеты в те дни не сообщили ни об одном уличном дебоше в районе потопа.

Сама Horse Shoe чуть не разорилась от такой «вечеринки», но была спасена после обращения в парламент: компания получила выплату как пострадавшая от стихийного бедствия.

Юбилей персидской монархии

Современный Иран — это исламская республика под властью аятолл — шиитских богословов. Однако не так давно Ираном правили монархи, которые считали себя наследником древнего трона Ахеменидов. Поэтому в октябре 1971 года шах Мохаммед Реза Пехлеви устроил грандиозное торжество по случаю 2500-летней годовщины создания Киром Великим Персидской империи.

В середине XX века Иран не мог сравниться по величию с Ахеменидской державой, но шах постарался сделать все, чтобы сделать торжество максимально роскошным. Мероприятие проходило на руинах древней столицы Персеполя, неподалеку от современного города Шираз. Для начала местность тщательно прочесали от змей и любых других опасных и неприятных существ, чтобы ничто не могло помешать гостям. На месте праздника высадили тысячи деревьев и цветов, а из Европы импортировали множество певчих птиц.

close 100% Палаточный городок во время торжества по случаю 2500-летней годовщины создания Киром Великим Персидской империи INA/Getty Images

Гости размещались в палаточном городке, но он не был похож на лагерь беженцев или туристический кемпинг. Городок спроектировало парижское дизайнерское бюро Maison Jansen, которое постаралось стилизовать палатки под роскошные древние шатры. Центром мероприятия был «Большой шатер» — банкетный зал размером 68 на 24 метра. Его обслуживал ресторан Maxim's de Paris, находящийся на выезде: парижское заведение закрылось на две недели ради командировки сотрудников в Иран. Рядом с палатками размещалось полноценное поле для гольфа на 18 лунок, бар, кабаре и игровой зал.

Шах решил поразить людей не кубометрами алкоголя, а количеством знаменитостей. Он пригласил около 600 гостей, из них 60 глав государств и членов королевских семей. В том числе королевские четы Дании, Бельгии, Норвегии, Иордании, Эфиопии, Испании и Греции, британского принца Филипа и его дочь Энн. Прилетели глава Югославии Иосип Броз Тито, председатель президиума Верховного Совета СССР Николай Подгорный, заместитель председателя Всекитайского собрания народных представителей Го Моруо, вице-президент США Спиро Агнью, президенты Бразилии, Финляндии, Турции и Индии, премьеры Франции, Южной Кореи и Италии и многие другие первые лица.

Для мероприятия заказали около 5000 бутылок марочного шампанского, а также 380 тысяч яиц, 30 кг икры, 2700 кг свинины, говядины и баранины. По словам организаторов и участников, это была самая дорогая и роскошная вечеринка из всех, что они видели, а скорее всего — и в истории.

close 100% Торжество по случаю 2500-летней годовщины создания Киром Великим Персидской империи INA/Getty Images

Для многих однако такая роскошь выглядела как откровенный декаданс на фоне половины населения Ирана, живущей за чертой бедности. Многие приближенные шаха возмущались, что почти все товары и услуги для праздника импортировали с Запада, даже если существовали иранские аналоги — то есть от юбилея местным жителям не досталось почти ничего. Чтобы мир королев и президентов не соприкасался с нищими, периметр палаточного городка надежно держали «чекисты» из шахской спецслужбы САВАК, которые задерживали любого, кто выглядит подозрительно. Всего через восемь лет после торжества случилась иранская революция, которая привела к падению тысячелетнюю монархию, и с тех пор торжество вспоминается исключительно как последний жест гибнущей империи.