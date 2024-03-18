Отказали Сталин, Брежнев и Ельцин. Что за золотые монеты требует Румыния у России? Румыния более ста лет пытается вернуть сокровища, отданные России на сохранение

14 марта Европарламент принял резолюцию, которая призывает вернуть Бухаресту «часть национального достояния Румынии, отправленного в Россию на хранение в 1916 и 1917 годах». Тогда румыны попытались спасти сокровища от захвата австрийскими и болгарскими войсками и отправили их в Кремль. Но Бухарест при помощи русской армии устоял, а вот Петроград захватили большевики. Они экспроприировали золото, которое затем исчезло с остальным «золотом Колчака». Румыния пытается вернуть свои сокровища уже более 100 лет.

«Перестраховались»

Румынское правительство передало золото в Российскую империю из-за неудачного хода Первой мировой войны. Румыния готовилась к ней дольше других европейских держав и вступила лишь в 1916 году, причем поначалу ей сопутствовал успех в наступлении на территорию Австро-Венгрии. Однако к осени того же года германо-австрийско-болгарские войска заняли Добруджу, Олтению и Мунтению на юге Румынии. Ситуация стала катастрофической. Возникла непосредственная угроза Бухаресту, который был наполовину отрезан от остальной территории. Поэтому столицу перенесли в город Яссы в Молдавии, близ дружественной России.

Россия послала войска на помощь румынам, но не было уверенности, что и им удастся удержать Яссы. Именно тогда Национальный банк Румынии решил для большей сохранности передать золотой запас союзникам, — как это сделала Франция, отправив его в США. Идеальным вариантом для румын было передать его в Лондон, но морской путь к нему перекрыли турки на Черном море и немцы на Балтике. Румыния решила передать золото на хранение в Кремль, где хранился золотой запас России. Вместе с золотом передали и другие национальные сокровища: древние рукописи, картины, редкие книги и многие государственные архивы. В форме монет (большая часть) передали 93,4 тонны золота.

В октябре 1917 года власть в России захватили большевики, но далеко не все приняли революцию. Сопротивлялся ей и командующий русским Румынским фронтом генерал Дмитрий Щербачёв. Он поддержал украинскую Центральную раду и захват Бессарабии румынской армией, а также избавился от большевиков в армии.

После этого Совнарком заявил: «Рабоче-крестьянские правительства России и Украины снимают с себя всякую ответственность за дальнейшую судьбу различных ценностей, перевезенных во время царского правительства в Россию и принадлежащих румынскому правительству, Румынскому национальному банку, другим румынским банкам, а также румынским помещикам и капиталистам». Формально экспроприация золота была подана как ответная мера, но она вполне согласовывалась с общей политикой большевиков, не признававших право собственности капиталистов и капиталистических правительств.

Загадка «золота Колчака»

К начала Гражданской войны румынское золото вместе с российским золотым запасом хранилось в Казани. В августе 1918 года белые части под руководством Владимира Каппеля захватили Казань. Ценности направили по железной дороге в Омск, чтобы финансировать антибольшевисткие силы под руководством Александра Колчака. Вскоре белое движение в Сибири было разгромлено красными, и захваченный золотой запас стало совсем сложно отследить. Часть успели распродать и потратить, часть украли, а оставшуюся долю захватил Чехословацкий корпус — союзное Антанте воинское соединение, сформированное из австро-венгерских военнопленных. 409 млн рублей чехи вернули советскому правительству за право беспрепятственного возвращения на Родину, а судьба оставшейся части стало исторической загадкой «золота Колчака».

Глава Временного правительства России Александр Керенский излагал такую версию: «Что до золотого запаса, то чехи увезли с собой его часть, которая в Праге стала основой золотой наличности Национального банка Чехословакии. Большая часть вернулась в Москву. А то, что было потеряно по дороге, осчастливило многих.

Керенский считает, что румынское золото на тот момент считалось частью российского, и судьба у него была общей. Весьма вероятно это правда, но документальных подтверждений этому нет, и след румынского золота можно считать утраченным. Однако сама Румыния после окончания Первой мировой войны мечтала получить свои ценности назад, а взыскать их планировала с преемника Российской империи — СССР.

100 лет упорства

Добиться от большевиков, особенно при Сталине, возврата золота было нереально. Тем не менее, в 1935 году советское правительство пошло на уступки в менее значимом вопросе. В Бухарест прибыло 17 товарных вагонов с 1443 ящиками материальных и культурных ценностей, переданных вместе с золотым запасом. Древние документы, предметы искусства и банковские документы тоже стоили немало, но перевести их в валюту и пустить в оборот было очень тяжело. Зато возврат предметов позволил до какой-то степени наладить отношения с Румынией.

При Сталине передали лишь часть культурных ценностей. Остальные выдали лишь в 1956 году, во время правления Хрущева, в момент, когда в Румынии у власти находилась дружественная компартия. «Советские люди бережно сохранили все эти произведения искусства, имеющие огромную историческую и художественную ценность. Правительство СССР и советский народ всегда считали эти ценности неотъемлемым достоянием самого румынского народа», — говорилось в заявлении советского правительства. Тогда вернули 33 068 золотых монет, 2 465 медалей, 1 350 картин и рисунков, около 2 500 средневековых ювелирных изделий, расписных полотен, икон и тканей.

Однако румынское правительство, даже будучи коммунистическим, все еще мечтало увидеть 93,4 тонны своего золота. Договориться об этом с Леонидом Брежневым попытался Николае Чаушеску, но наткнулся на жесткий отказ. Как считал Брежнев, история румынского золота очень старая и касается Королевства Румынии и Российской империи. Более того, Королевство задолжало царскому правительству $300 млн, что равно 274 тоннам золота. Еще 300 млн Румыния должна была выплатить СССР по итогам Второй мировой войны, что было меньше фактического нанесенного ущерба, однако СССР отказался от репараций. Поэтому Брежнев попросил считать этот вопрос закрытым навсегда.

Румыны продолжали попытки и после падения коммунизма в обеих странах. В 1994 году президент Румынии Ион Илиеску направил в Россию посла, чтобы вернуть ценности, но тот получил от ельцинского правительства примерно такой же ответ, что и от Брежнева. В 2004 году для налаживания отношений между странами была создана Совместная общественная комиссия историков, и румынская сторона на ее заседаниях вновь неоднократно поднимала тему золота.

Резолюция Европарламента

Несмотря на все отказы, румынское правительство не сдается, и подняло тему золота вновь. 14 марта резолюцию с требованием возврата принял Европарламент.

«Европарламент призывает Российскую Федерацию полностью вернуть Румынии оставшуюся часть национального достояния Румынии, отправленного в Россию на хранение в 1916 и 1917 годах; Призывает Комиссию и Европейскую службу внешних связей включить вопрос о реституции национального достояния Румынии в двусторонние дипломатические приоритеты, регулирующие отношения между ЕС и Россией, как только региональная ситуация позволит возобновить политический диалог между сторонами», — гласит текст документа.

Ответ современной российской дипломатии остается прежним. Спикер МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале написала, что прощеный долг по репарациям, которые Румыния должна была выплатить по итогам Второй мировой, покрывает «румынское золото», и потому Россия ничего выплачивать не должна.