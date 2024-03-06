Имплантаты есть, анестетиков нет. Как проходит импортозамещение в стоматологии

6 марта в мире отмечают Международный день зубного врача. До 2022 года российские стоматологи преимущественно использовали импортные материалы, однако после введения санкций зарубежные производители покинули российский рынок, а отечественные компании взяли курс на импортозамещение. Каких успехов за два года им удалось добиться и почему стоматологи все еще отдают предпочтение иностранным инструментам и материалам — «Газета.Ru» узнала у самих врачей.

Многие пациенты и врачи задаются вопросом о качестве и доступности лечения зубов в условиях санкций, из-за которых пропала большая часть популярных иностранных материалов. Тем не менее, в России есть компании, которые уже давно взяли курс на импортозамещение стоматологических материалов. По словам специалистов, некоторые из них ничем не уступают зарубежным аналогам, а вот другие оставляют желать лучшего.

Что удалось импортозаместить

По словам заместителя директора медицинского института РУДН, заведующего кафедрой терапевтической стоматологии, доцента Зураба Хабадзе, в России сегодня активно развито направление имплантации. Существует множество отечественных имплантатов, методов их обработки и покрытия, которые позволяют максимально обеспечить будущую остеоинтеграцию.

«Качество титана, который используется в них, тоже достойное. Вполне возможно, что в ближайшем будущем отечественные аналоги смогут конкурировать с зарубежными передовыми имплантатами. С протезированием тоже проблем не возникает: можно приобрести любые материалы и у зуботехнических лабораторий, в том числе и высококачественный диоксид циркония», — объяснил Хабадзе.

По его словам, в России также неплохо обстоят дела со штифтами. В РУДН было проведено исследование по сравнению российских стекловолоконных штифтов с зарубежными аналогами, и результаты достаточно оптимистичные.

«То же самое и с композитными материалами, наша аспирантка сравнивала токсичность итальянских, американских и отечественных стоматологических композитных материалов.

Результаты показали, что наши ничем не хуже иностранных и при правильной работе с ними они совершенно безопасны для применения и длительного их использования в полости рта», — отметил Хабадзе.

Старший научный сотрудник лаборатории «Структурные и термические методы исследования материалов» НИТУ МИСИС Денис Анохин также отметил, что в России ведется много разработок различных материалов для коррекции зубов.

«В нашей лаборатории разработали биоразлагаемый «умный» материал для ортодонтических дуг, лигатур и элайнеров с контролируемым изменением жесткости. Мы предлагаем сделать ортодонтическую систему полимерной. Это решит сразу несколько проблем. Сегодня большинство материалов, которые используются для коррекции зубов, металлические или металлокерамические. Главный недостаток металла — жесткость, которая со временем не меняется, поэтому пациентам периодически приходится приезжать к врачу и «подкручивать» дугу для коррекции прикуса. С полимерной системой ему не придется так часто посещать стоматолога», — объяснил Анохин.

Сначала дуга мягкая — стоматолог может ее спокойно установить на зубы, но затем со временем она будет становится жесткой и подтягиваться, фиксируя зубы. И эта жесткость может измениться, например, в 2-3 раза в течение нескольких месяцев.

«Второе — наш материал биосовместим и не взаимодействуют с микрофлорой полости рта, что позволяет его использовать в течение длительного времени без вреда для пациента. Его также можно использовать в качестве покрытия для металлических ортодонтических изделий для снижения вредного воздействия на организм и предотвращения повреждения эмали. Кроме того, такие материалы, так как они полимерные, намного дешевле, чем металлические. Мы также предполагаем, что коррекция прикуса в этой системе будет проходить быстрее и с меньшими рисками возникновения осложнений», — рассказал специалист.

В России аналогичных разработок нет, а за рубежом исследования также находятся на уровне прототипа. В этом году ученые планируют изготовить первые прототипы, затем их протестируют специалисты Приволжского исследовательского медицинского университета. В течение 3–5 лет продукт можно будет выводить на рынок.

В области челюстно-лицевой хирургии тоже нет проблем с импортозамещением, отметил челюстно-лицевой и пластический хирург, заведующий отделением реконструктивной и пластической хирургии НКЦ №2 ФГБНУ РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского (ЦКБ РАН) Илья Бозо.

«Мы имеем хорошие металлоконструкции и различные мини-пластины для костной пластики, которые ничем не уступают иностранным аналогам и даже несколько вытесняют их в этой области. Однако и зарубежные материалы, которые применялись ранее, продолжают использоваться. В нашем отделении мы часто используем именно отечественные материалы. Более того, мы используем материалы, которые были разработаны нами совместно совместно с Институтом металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН при поддержке холдинга «Артген биотех» (старое название «Институт стволовых клеток человека»). Это ген-активированный материал для костной пластики», — рассказал специалист.

По его словам, он принципиально отличается от других изделий, потому что содержит в себе фармацевтически активный компонент, который стимулирует регенерацию костной ткани. На своей поверхности этот гранулированный материал содержит лекарственное вещество — молекулы плазмидной ДНК с геном сосудистого эндотелиального фактора роста. После имплантации в область костного дефекта эти молекулы попадают в клетки и позволяют им временно увеличивать продукцию терапевтического белка. Это приводит к усилению формирования сосудов в зоне регенерации и более быстрому и качественному восстановлению кости.

«Никаких других изделий на рынке России, содержащих фармацевтически активный компонент, к настоящему времени нет. Иностранные аналоги есть, но они не содержат генные конструкции, как наш. Поэтому наше изделие фактически в мире стало первым разрешенным для клинического применения», — рассказал Бозо.

Также в России налажено производство мелких стоматологических инструментов, рассказал «Газете.Ru» стоматолог-терапевт, эндодонтист, советник Российской ассоциации обезболивания и безопасной стоматологии Артур Тумашевич.

«Например, у нас хорошо делают наконечники для фрез, средства для лечения корневых каналов или импланты – на уровне Китая или даже лучше. При этом я хочу подчеркнуть, что китайских производителей уже давно нельзя назвать низкокачественными», — отметил Тумашевич.

Однако далеко не во всех областях дела обстоят так радужно, некоторые материалы и инструменты импортозаместить не получилось, а часть – вообще незаменима.

Незаменимые материалы

По мнению Зураба Хабадзе из РУДН, главная проблема, которую необходимо решить, — это обеспечение индустрии качественными анестетиками. Пока отечественные аналоги не могут сравниться с зарубежными.

«Для долгосрочного хранения анестетиков в них добавляют различные консерванты, и некоторые из них могут вызвать серьезные аллергические проявления. При первой встрече с аллергеном организм может не отреагировать, но при повторном его введении — вызвать весьма серьезную реакцию, вплоть до летального исхода. При использовании одной карпулы (герметично запечатанная ампула, закрытая металлической крышкой с одного конца и резиновой пробкой с другого) некоторых отечественных анестетиков эффект достаточно краткосрочный, который по времени несравним с импортными аналогами, поэтому иногда приходится брать и вторую, и даже третью карпулу. Это может привести к токсическим реакциям у пациента. Именно поэтому анестезия вызывает у меня большое волнение», — отметил специалист.

Артур Тумашевич отметил, что проблема может заключаться не в самом препарате, а в его неправильной транспортировке и хранении.

«Состав у них такой же, как и у зарубежных аналогов, то есть, они работают. Но я предполагаю, что при их транспортировке или хранении не соблюдается температурный режим или другие требования. В итоге они непригодны для длительных манипуляций, — срок действия анестезии очень короткий, и его хватит только на лечение лишь небольшого кариеса. Сам я использую отечественные продукты, например, иногда прибегаю к шовному материалу, слепочным массам. В целом качество неплохое, с ними можно работать, но качество нестабильное. Есть вещи, с которыми наши производители испытывают проблемы, и, как правило, это что-то связанное с химией. Например, наши пластмассы в целом работают, но они очень аллергенные и могут вызвать химический ожог», — отметил Тумашевич.

Еще одна проблема, по словам Хабадзе, — это гуттаперчевые штифты. Они используются в стоматологии для заполнения и пломбирования корневых каналов и могут максимально адаптироваться к их анатомии, обеспечивая полное и герметичное заполнение.

«Их крайне сложно импортозаместить — этот материал получают из млечной жидкости гуттаперчевых деревьев, которые в России не растут. Заменить чем-то еще этот материал тоже не представляется возможным. Конечно, можно использовать пасту, но она рассасывается, и у пациентов начинаются осложнения в виде хронического воспаления. То же самое с серебряными штифтами и пластификаторами. Используют и трикальций силикатные цементы, но извлечь их или распломбировать корневой канал крайне сложно. Для меня гуттаперча пока незаменима, тут мы можем надеяться только на то, что поставки из-за рубежа (Корея, Вьетнам) не прекратятся», — сказал Хабадзе.

Кроме того, пока российские компании не могут производить рентгенологическое оборудование и компьютерные томографы такого же уровня, как зарубежные. По словам Тумашевича, сегодня у нас нет оборудования и программного обеспечения, которые бы полностью удовлетворяли специалистов.

Ортопед, пародонтолог, хирург-имплантолог, главный врач Немецкого имплантологического центра Магомед Дахкильгов также согласен с тем, что в России нет необходимого для любой стоматологии рентген-оборудования — аппараты для конусно-лучевой компьютерной томографии производятся в Германии, США, Финляндии, Южной Корее. Эти же страны лидируют в создании визиографов для прицельных снимков. Здесь важна не только точность изображения, но и безопасность пациентов, то есть низкий уровень излучения.

«На самом деле картина нерадужная, поскольку в нашей стране, к сожалению, нет развитого производства стоматологического оборудования, — хотя это и может показаться очень странным, но это действительно так. Еще один пример — высокотехнологичные силиконовые и полиэфирные массы, которые применяются в ортопедии для снятия слепков (оттисков), что необходимо для изготовления коронок, мостов и прочих ортопедических конструкций. Ортопеды предъявляют очень высокие требования к качествам этих масс. Пока что в нашей стране нет альтернативы зарубежным компаниям, которые в течение десятков лет разрабатывали и совершенствовали слепочные массы», — рассказал Дахкильгов.

Оборудование для зуботехнических лабораторий сегодня обязательно включает цифровые технологии — как в кабинете врача, так и в работе зубного техника. Например, это внутриротовые сканеры, однако, по словам Дахкильгова, их производства в России нет даже в планах. Лучшие модели сегодня выпускают немецкие, южнокорейские, финские и датские компании.

«В терапии и ортопедии такую же ситуацию мы наблюдаем и с бондинговыми системами (то же, что и адгезивные системы — комплекс растворов, который включает протравливающий компонент, праймер и бонд). Можно заменить российскими аналогами некоторые буры, хотя они уступают в качестве, — но они достаточно эргономичны. А вот высокотехнологичный инструментарий для обработки каналов незаменим», — заключил специалист.

Чем пользуются российские стоматологи

На вопрос о том, какие материалы используют собеседники «Газеты.Ru», большинство ответило, что преимущественно иностранные — даже при наличии качественных российских аналогов.

«В нашем деле очень многое значит авторитет производителя материалов и доверие к ним, которые они зарабатывали несколькими десятилетиями, и пока есть возможность их приобрести, я буду их использовать», — заключил Хабадзе.