Наука — новый рок-н-рол: как молодые ученые стали звездами Всемирного фестиваля молодежи

У Всемирного фестиваля молодежи в 2024 году есть особая миссия, связанная с продвижением российской науки. И это не только популяризация исследовательской деятельности или поддержка молодых ученых. На ВФМ много говорили о технологическом суверенитете, развитии прорывных технологий и международном сотрудничестве. Чем удивила участников фестиваля научная программа — в материале «Газеты.Ru».

Праздник науки

Всемирный фестиваль молодежи стал настоящим праздником науки. Еще никогда научные исследования не преподносились так красочно и масштабно. Молодые ученые встали в один ряд со звездами эстрады и спорта, а обсуждение теорий и проектов превратилось в яркое шоу.

Так, в рамках фестиваля был организован Science Slam — зрелищный научный батл между молодыми учеными. У каждого участника таких соревнований есть 10 минут, чтобы остроумно, доступно и интересно рассказать о главных идеях современности и собственных исследованиях.

Научную битву организовали Университет науки и технологий МИСИС и Ассоциация Science Slam Россия при поддержке Министерства науки и высшего образования России.

«Университет МИСИС известен своими традициями и нестандартными подходами в сфере популяризации науки. Когда-то мы стали одними из первых, кто реализовал в стенах университета формат Science Slam, который обычно проходит в барах и рок-клубах. Наш опыт показывает, что это очень удачный и самобытный способ популяризации науки. И, конечно же, это будет одним из самых ярких событий всего Фестиваля!», — рассказал исполняющий обязанности проректора по образованию Университета МИСИС Андрей Воронин.

Слоган слэма: наука — новый рок-н-рол. Победителей определяют слушатели с помощью аплодисментов — их громкость замеряет шумомер.

Организаторы надеются, что шоу на ВФМ не только поможет по-новому взглянуть на ключевые современные исследования, но и вдохновит участников фестиваля на проведение похожих соревнований в своих странах и университетах.

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«Как известно, если хочешь разобраться в чем-то сложном — объясни другому. И Science Slam — это лучший способ простым языком, через захватывающую историю показать всю красоту современной науки и увлечь за собой. На ВФМ–2024 за 10 минут я расскажу, как квантовая физика и современные компьютерные методы позволяют создавать устройства будущего для хранения и обработки информации», — поделился участник университетской лиги научных слэмов на ВФМ–2024, научный сотрудник Университета МИСИС Константин Ларионов.

На площадке фестиваля соревнуются победители прошлых сезонов университетской лиги научных слэмов, ежегодно в таких состязаниях участвуют более 100 вузов.

«Science Slam — отличный формат, который позволяет рассказывать ученым о сложных вещах простым языком, тем самым привлекая в науку как можно больше людей для совершения новых открытий! На слэме я буду рассказывать, как мы в своей маленькой лаборатории из таких страшных веществ, как цианиды, «посыпаемые» наноалмазами, пытаемся получить лекарства от рака», — поделилась участница университетской лиги научных слэмов на ВФМ–2024, доцент кафедры органической фармацевтической химии Чувашского государственного университета им. И. Н. Ульянова Вера Андреева.

Марафон знаний

Генеральным партнером образовательной программы Всемирного фестиваля молодежи стало Российское общество «Знание», которое организовало для участников просветительский марафон «Знание.Первые», грандиозный интеллектуальный турнир «Знание.Игра», в котором приняли участие 10 тыс. эрудитов из разных стран, а также кинолекторий «Знание.Кино» и выставку победителей национального фотоконкурса «Знание.Россия».

Просветительский марафон проходит в течение пяти дней на всех основных площадках фестиваля. Участников ждут лекции, мастер-классы, круглые столы и встречи с учеными и государственными деятелями.

Например, настоящий ажиотаж вызвала 4 марта лекция замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева, который рассказал, какие стратегические решения сегодня диктует России геополитическая ситуация.

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Профессор Татьяна Черниговская посвятила свое выступление последним достижениям в нейробиологии.

Помимо марафона от общества «Знание» на площадке ВФМ состоится Международный инженерный триатлон, организованный Национальным исследовательским ядерным университетом «МИФИ». Участники попробуют свои силы в создании разных построек, научатся управлять роботами, а потом станут свидетелями настоящей битвы между ними.

Кроме того, на форуме будет работать научная площадка Proscience, которая поможет молодым людям узнать больше об окружающем мире с помощью ярких и запоминающихся экспериментов. Химические реакции, электрические, оптические, термодинамические и механические явления наглядно продемонстрируют, как работают силы природы. Под присмотром ведущих каждый участник сможет провести некоторые опыты самостоятельно.

Делу время

Параллельно с научными шоу и неформальным общением на площадке фестиваля было подписало сразу несколько важных соглашений. Так, компания «Русатом гринвэй» (экологический интегратор Росатома) и аэрокосмическая корпорация «Новый космос» договорились совместно развивать технологии дистанционного зондирования земли и экологического мониторинга, участвовать в климатических и экологических проектах.

«В условиях цифровой трансформации в сфере экологии роботизация процессов и искусственный интеллект становятся незаменимыми инструментами в работе по сохранению окружающей среды. Мы в партнерстве с первой в России частной аэрокосмической корпорацией «Новый космос» будем исследовать и развивать передовые космические технологии для решения экологических задач», — сообщила заместитель генерального директора по стратегии компании «Русатом гринвэй» Наталья Кудлаева.

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ВМФ даст серьезный толчок и международному сотрудничеству. Например, атташе по вопросам науки посольства Бразилии в РФ Андре Жоао Рипл заявил, что у наших стран есть много общих интересов в науке, технологиях, инновациях, а также академической деятельности. Это арктические исследования, контроль за выбросами СО2 и состоянием окружающей среды, а также квантовые технологии и медицина. По мнению атташе, программа научного сотрудничества в рамках БРИКС должна быть расширена, чтобы наши страны могли совместно работать над общими вызовами, такими как глобальное потепление.

Сильная наука — сильная страна

Большая доля научных мероприятий на ВФМ является признанием того факта, что успехи в передовых исследованиях и развитие современных технологий — это основа суверенитета любой страны. По мнению председателя координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию, руководителя Курчатовского комплекса синхротронно-нейтронных исследований Никиты Марченкова, достижения в науке являются самой эффективной защитой от санкционных ограничений.

«Когда у тебя есть крупное открытие, область, в которой ты силен, с тобой все будут разговаривать, и никакие санкции здесь, я думаю, не помеха. Надо быть сильными в важных для нас областях, и тогда будет проще выстраивать международные контакты», — подчеркнул он в ходе дискуссии о международном научном сотрудничестве.

По словам ученого, это можно проиллюстрировать на примере технологий искусственного интеллекта. В этой сфере «сегодня не отклоняют никакие статьи и всех ученых приглашают на конференции».

«Потому что, действительно, все очень боятся пропустить большое открытие в этой области», — добавил Никита Марченков.

Еще одной научной сферой, где позиции российских ученых особенно сильны, является развитие «мегасайенс» — крупных дорогостоящих научно-исследовательских комплексов и установок. По словам заместителя министра науки и высшего образования РФ Дениса Секиринского, развитие подобных проектов важно для государства с точки зрения обеспечения национальной безопасности, потому что это та инфраструктура, которая позволяет вырабатывать новые знания.

По словам Никиты Марченкова, направление «мегасайенс» сегодня активно развивается в России, и молодежь стремится стать частью подобных крупных проектов, понимая, что они ведут «к переднему краю науки».

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Вице-президент РАН Степан Калмыков констатирует, что «мегасайенс» требует «новых научных кадров».

«Сегодня границы между такими традиционными науками, как химия, физика, биология, математика, стираются. Все прорывные результаты, которые уже сейчас внедряются и будут внедряться в жизнь – междисциплинарные. А значит, это требует несколько иных подходов в подготовке кадров», — подчеркнул вице-президент РАН.

Главное, что у России все для этого есть. Как отметил гендиректор общества «Знание» Максим Древаль, есть такой афоризм: «Человек, которому повезло — это человек, который сделал то, что другие только собирались делать».