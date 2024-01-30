Разгерметизация или атака СССР: самое загадочное исчезновение самолета над Тихим океаном

Бесследное исчезновение корабля было обыденностью для Средних веков и Нового времени: морякам грозили штормы, пираты, потеря курса и другие опасности. Однако в эпоху глобального мира и радиосвязи трудно себе представить, чтобы самолет взлетел и попросту перестал отвечать на сигналы диспетчера. Именно так исчез бразильский Boeing 707-323C, причем поисковые отряды не смогли обнаружить ни единого его следа. О самой необъяснимой авиакатастрофе и о разных версиях произошедшего — в материале «Газеты.Ru».

На связь не вышел

30 января 1979 года в 20:23 грузовой самолет Boeing 707-323C бразильской авиакомпании VARIG вылетел из международного аэропорта Нарита (Япония). Он держал курс в Лос-Анджелес, выполняя рейс RG-967. Примерно через 20 минут после начала полета экипаж связался с диспетчерами Нарита и сообщил, что находится примерно в 300 милях от побережья Японии.

Это стало последним сигналом, полученным от борта RG-967. Через 40 минут должен был состояться очередной сеанс связи, но этого не произошло: диспетчеры около часа безуспешно пытались связаться с самолетом, после чего объявили о нештатной ситуации. На поиски борта выдвинулись авиация и флот Сил самообороны Японии, но за восемь дней поисков им не удалось обнаружить ни единого следа самолета в том районе, где он должен был находиться. Это необычно хотя бы потому, что в случае падения самолета в океан на поверхности воды должен был остаться след из топлива.

Потерянное воздушное судно было произведено в 1966 году (по авиационным меркам — недавно), а командовал экипажем опытный Жилберту Араужу да Силва. В возрасте 53 лет он имел налет в 23 тыс. часов и успел пережить авиационную катастрофу: посадил загоревшийся в воздухе аналогичный Boeing 707 на луковое поле возле Парижа.

Информация об опыте пилотов вкупе с полным отсутствием следов вызвали к жизни три основных теории исчезновения борта — если не считать экзотику вроде похищения инопланетянами.

Разгерметизация

Самая банальная версия — это внезапная разгерметизация . Ее придерживается большинство авиационных исследователей, поскольку она не противоречит имеющемуся опыту и не требует привлечения лишних сущностей. Если в герметичном салоне самолета образуется дыра, давление воздуха падает, пока не сравняется с забортным. Полет рейса RG-967 проходил на высоте 8-10 тыс. метров, где человек не может выжить без кислородной маски. Однако разгерметизация бывает разной, и ее воздействие почти никогда не приводит к мгновенному летальному исходу.

В авиации выделяют три типа декомпрессии (снижения давления) — взрывную, быструю и медленную. Взрывная возникает лишь при крупных дырах во фюзеляже, площадь которых измеряется многими квадратными метрами. Вопреки мифам о космосе, человеческое тело не разорвется на куски, даже будучи выброшенным в вакуум, а разгерметизация на 10 тыс. метрах грозит лишь легкими баротравмами. Многие люди могут на несколько секунд потерять сознание, однако если им удастся надеть кислородную маску, то их жизнь окажется вне опасности. Например, когда в 1983 году у Boeing 737 в ходе рейса 243 буквально сорвало «крышу» на высоте 7 тыс. метров, абсолютное большинство пассажиров отпустили домой в тот же день без госпитализации.

close 100% Случай взрывной декомпрессии на рейсе 243 авиакомпании Aloha Airlines, 28 апреля 1988 года National Transportation Safety Board

Быстрая декомпрессия происходит за несколько секунд. Она не вызывает баротравмы, а риск мгновенной потери сознания минимален. При этом, как и в случае со взрывной, быструю декомпрессию невозможно не заметить, так что экипаж и пассажиры успеют надеть кислородные маски.

Парадоксальным образом, самая опасная декомпрессия — медленная , возникающая при минимальной дыре в кабине. Ее можно обнаружить лишь с помощью приборов, а люди, столкнувшись с ней, попросту «засыпают» от кислородного голодания. Например, разгерметизация такого типа привела к катастрофе Boeing 737 под Афинами. Тогда экипаж потерял сознание, и самолет пытался посадить бортпроводник, который успел надеть маску, однако борт упал из-за выработки топлива.

Если вылетевший из Японии бразильский Boeing 707-323C столкнулся с таким типом декомпрессии, то весьма вероятно, что пилоты не заметили, что задыхаются, а самолет летел под управлением автопилота, пока не закончилось топливо, после чего борт упал в неизвестном месте Тихого океана.

Теории заговора

Вторая версия связана с грузом самолета, а именно — 150 работами бразильского художника Манабу Мабе. Его имя вряд ли что-то скажет широкой публике, но Мабе известен в Бразилии, а также в среде любителей искусства и коллекционеров. В частности, примечательна его биография: бразилец японского происхождения, эмигрировавший в Латинскую Америку в детстве и зарабатывавший в начале карьеры ручной росписью галстуков.

Картины на борту RG-967 стоили $1,2 млн (по современным мерками — в четыре раза больше). В связи с этим некоторые люди полагали, что к пропаже самолета причастны коллекционеры, желавшие присвоить картины .

close 100% Манабу Мабе AGB Photo Library/Universal Images Group/Getty Images

В это трудно поверить. Во-первых, ни одна из сотни картин так и не всплыла нигде за последующие 40 лет, хотя с момента крушения должно было произойти множество перепродаж или смен собственника по наследству. Во-вторых, коллекционеры и правда иногда заказывают кражи произведений искусства, но едва ли они бывают сопряжены с разбойным нападением на самолет, особенно с жертвами в количестве шести членов экипажа. Наконец, если предположить, что экипаж вошел «в долю» с преступниками, решил разорвать контакты с семьями и исчезнуть, то даже в этом случае в Тихом океане очень мало мест, где есть подходящая для Boeing посадочная полоса и нет радаров и свидетелей.

Третья версия исчезновения рейса RG-967 предполагает участие СССР и имеет две вариации. Согласно первой, из-за ошибки навигационного оборудования или экипажа самолет полетел в противоположную Лос-Анджелесу сторону и оказался в советском воздушном пространстве. Там его сбили над водой или в безлюдной местности и, чтобы не поднимать скандал, не стали предавать инцидент огласке.

Согласно второй «советской» гипотезе, RG-967 сбили намеренно в ходе спецоперации. Дело в том, что за три года до этого полета летчик Виктор Беленко дезертировал из рядов ВВС СССР на новейшем и секретном истребителе-перехватчике МиГ-25, который он перегнал в Японию. Это стало тяжелым ударом по советской авиации: американские эксперты разобрали самолет, узнали его подлинные характеристики (публичные оказались завышенными) и получили доступ к секретному оборудованию, в том числе системе госопознавания «свой-чужой». МиГ-25 вернули в СССР в том же году, но, по этой теории заговора, не со всеми деталями. По мнению сторонников этой версии, СССР считал, что на борту RG-967 находятся секретные детали МиГ-25, и решил любой ценой предотвратить их попадание из Японии в США.

close 100% МиГ-25 Сергей Скрынников/РИА Новости

Обе «советские» версии не выдерживают критики. Случайный залет на территорию СССР на пути из Японии в США возможен лишь при полном отказе магнитного и гироскопического компасов, поскольку только так летчики бы не заметили противоположный курс. Секретное трофейное оборудование, скорее всего, перевозили бы на военно-транспортном самолете под эскортом истребителей, да и политика СССР была острожной и не подразумевала дерзких атак, сопряженных с катастрофическими политическими рисками.

Но самое главное — крупный грузовой самолет почти невозможно уничтожить мгновенно, чтобы экипаж не успел передать ни одного сигнала. Особенно это касается ударов маленькими ракетами класса «воздух — воздух» (ракетам «земля — воздух» не хватило бы дальности): так, экипаж сбитого в 1983 году южнокорейского Boeing и вовсе не понял, что подвергся атаке, и считал, что испытывает необъяснимые технические проблемы.

Таким образом, наиболее вероятной считается версия медленной декомпрессии. Поскольку от катастрофы не осталось следов, она основана не на фактах, а лишь на предположениях, но при этом не требует привлечения фантастических теорий о безумных коллекционерах или «коварных русских».