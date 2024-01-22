Почему россиян сложнее поймать на лжи и как это сделать наиболее эффективно Полиграфолог Учаев назвал три простых метода распознавания лжи

Все врут, но врут по-разному. Так, жителей России, Азии и Латинской Америки сложнее поймать на лжи, чем американцев и европейцев. Специалист-полиграфолог, сотрудник лаборатории психофизиологии имени В.Б. Швыркова Института психологии РАН Андрей Учаев рассказал «Газете.Ru», кого «не берет» полиграф, почему неправильно считать его детектором лжи и как пройти на нем проверку.

— Вы — профессиональный полиграфолог. Что такое ложь с вашей точки зрения?

— Это сознательное искажение истины с целью введения кого-либо в заблуждение для получения выгоды. Но ложь тоже бывает разная.

Существует умалчивание, придумывание, «белая» (ложь во благо), «черная» (ложь ради личной выгоды). Ложь различается в зависимости от того, верит ли человек в свои слова или нет, на кого она направлена, ведь человек может врать сам себе.

— Существуют ли какие-то методики, которые без специфических знаний помогают выявить ложь?

— Исследования показывают, что способность неподготовленного человека выявлять ложь составляет порядка 50% . Если человек прошел специальное обучение, например, профайлингу, то такая способность возрастает до 75-80%. Под профайлингом понимают совокупность приемов по выявлению лжи на основе анализа вербального и невербального поведения. Мы смотрим на изменения поведения у человека в момент повествования о разных событиях.

Когда человек рассказывает о какой-то нейтральной информации — как он домой ехал, какие книги читал — у него одно поведение. Когда он пытается что-то скрыть, меняется содержание и скорость речи, громкость и тембр голоса и так далее. Правда, важно, что специалист должен «откалиброваться» на конкретного человека.

— Полиграф — один из самых популярных профессиональных методов распознавания лжи. Как он работает?

— Бытует мнение, что полиграф — это детектор лжи. Однако это не так: у нас не существует такого набора физиологических показателей, изменения в которых свидетельствовали бы о лжи .

Полиграф собирает много данных о физиологических показателях человека: потоотделении, активности периферических сосудов, дыхании. Иногда также измеряется давление и отслеживаются движения. Анализируя изменения этих показателей, мы можем сказать, что тот или иной вопрос, который мы задаем человеку, для него значим.

— Эта значимость выявляется с помощью определенных вопросов?

— Да. Обычно используются две основные методики тестирования: выявления скрываемой информации и контрольных вопросов .

Пример первой. Мы задаем человеку вопросы о тех или иных частных признаках происшествия. Например, в случае кражи перечисляем суммы денег, орудия взлома сейфа и пр. При этом наблюдаем изменения показателей. Если видим, что вопросы для человека значимы, вероятнее всего он причастен к преступлению. Однако тут есть минус, что попадется и тот человек, который просто осведомлен о деталях происшествия.

— А методика контрольных вопросов как работает?

— Здесь мы уже задаем человеку вопрос напрямую, например «Пропавшие из сейфа деньги взяли Вы?». Этот вопрос называется проверочным. Также используются нейтральные вопросы, которые не должны вызывать отклика, например: «Вас зовут Михаил?». Дальнейшие контрольные вопросы назвать сложно, так как они будут варьироваться в зависимости от тех теорий, которые за ними стоят. Мы сравниваем значимость проверочных и контрольных вопросов и делаем вывод о том, причастен ли человек к событию или нет.

— Насколько точны результаты исследования при использовании этих методик?

— Порядка 90-95%, но успех зависит от квалификации полиграфолога. В России им может стать любой человек, имеющий высшее образование и прошедший дополнительное обучение. Каких-либо специальных требований нет. Поэтому у нас возникает такая ситуация, что люди приходят в полиграфологию и не понимают многих тонкостей ввиду того, что не имеют профильного базового образования. В идеале полиграфологом должен быть психофизиолог. Нужно разбираться как в психологии, так и физиологии.

— Можно ли как-то подготовиться к проверке на полиграфе заранее?

— Если в компании произошло ЧП, а вас вдруг просят пройти проверку на полиграфе, то сразу становится понятно, о чем будет разговор. Если Вы устраиваетесь на работу, то перечень проверяемых вопросов тоже будет более-менее предсказуемым. Их можно найти в интернете. Однако ход проверки и конкретное содержание всех вопросов будет зависеть от того, что человек расскажет перед тестированием, а также от выбранной полиграфологом стратегии.

— Можно ли обмануть полиграф? Например, в нескольких кинофильмах героям советуют сжать сфинктер. Поможет ли такой оригинальный способ?

— Я всегда по этому поводу шучу, что самый лучший способ обмануть полиграф — это не прийти на эту проверку. По-хорошему, те изменения показателей, которые мы регистрируем, то же самое потоотделение, оно происходит примерно через 1-2 секунды после того как человек осознал, что за вопрос мы ему задали. И получается такая ситуация, что нужно попытаться как-то в этот момент каким-то образом затормозить свои физиологические активности. Это невозможно.

В работе на полиграфе еще используется подушечка, которая подкладывается под человека. Она его движения измеряет и нужна для того, чтобы проконтролировать, не вносил ли он сам какие-то помехи в показания приборов. Потому что он мог подвинуться, покашлять, и из-за этого, например, возникло изменение других показателей. Но она нам не поможет точно ответить на вопрос, врет человек или нет.

— Кроме полиграфа, во время процедуры используются еще какие-то методы определения лжи? Например, тот же профайлинг?

— Да, можно использовать несколько методик. Это и профайлинг, и графология, когда мы оцениваем почерк. Но они все показывают сравнительно меньшую эффективность по сравнению с полиграфом. Они хороши как ориентировочные методы. Если, например, видно, что человек в беседе при определенных вопросах меняет поведение — это сигнал, что что-то недоговаривается.

Графология может быть полезна, когда есть большой круг опрашиваемых лиц. Людей просят написать несколько развернутых предложений по какой-либо нейтральной тематике и по проверяемому событию. По отклонениям можно заподозрить, что что-то утаивается, и начать проверку на полиграфе именно с этого человека. Но только на основании графологии вывод делать нельзя.

— Существуют ли группы людей, которых полиграф «не берет»?

— С иностранцами могут возникнуть проблемы. Тут важно либо очень хорошо знать язык или обратиться за помощью к профессиональному переводчику . При переводе слова на другой язык мы можем попасть не в то значение, которое нам нужно. Еще можно выделить людей, которые имеют различные асоциальные отклонения. У них тоже сложнее выявить ложь. Также успешность процедуры зависит от типа ментальности тестируемого.

— Что это значит?

— Мы рассматриваем ментальность как способы осмысления человеком познавательных и социальных ситуаций. Мы используем специальную шкалу, опробованную в разных странах и адаптированную к российской выборке в нашей лаборатории. На одном полюсе шкалы располагаются лица с аналитичным типом ментальности, а на другой — с холистичным.

Холистичные индивиды — это в основном представители коллективистских культур (Азия, Латинская Америка). Для них характерна целостная оценка ситуации или явления.

Аналитическая стратегия переработки информации ближе к европейскому и американскому (США, Канада) типу мышления. Эти люди более индивидуалистичны, они из информации, наоборот, выделяют отдельные элементы. И считают, что, изучив части, они получаю характеристику целого. Россия в этом положении ближе к холистическому полюсу.

Кстати, показано, что в восточных культурах по сравнению с европейскими в меньшей степени одобряется ложь для личной выгоды. При этом неправда о хорошем поступке (условно: я соврал о том, что перевел бабушку через дорогу) китайцами оценивается как условно хороший поступок, а канадцами — нет.

— И кому легче скрыть информацию?

— Наш эксперимент показал, что у холистов сложнее выявлять ложь. Особенно, если вопрос затрагивает большую часть индивидуального опыта. Кроме того, индивиды, у которых холистичный тип ментальности, дольше отвечают на вопросы. Они целостно мыслят, им нужно больше времени, чтобы актуализировать тот или иной пласт индивидуального опыта. Но требуются дальнейшие эксперименты. Это отдельный проект, в разработке которого принимал участие коллектив, принадлежавший и к Институту экспериментальной психологии МГППУ, и к Институту психологии РАН. Мне в него удалось попасть через моего научного руководителя Юрия Иосифовича Александрова.

Мы также выявили, что у лиц с аналитическим типом ментальности проверка на полиграфе является более стрессогенной. Однако тут может быть двоякая ситуация, что, с одной стороны, они могут более чувствительны к стрессу, либо наоборот: стресс заставляет людей становиться более аналитичными.

— То есть стресс сказывается на результатах проверки: чем больше стресс, тем легче выявить ложь?

— Здесь можно провести параллель с законом оптимума мотивации Йеркса-Додсона: наибольшая результативность достигается при среднем уровне мотивации. По-хорошему, если человек придет на проверку, а у него руки трясутся или, наоборот, стресса нет вообще, то с ним ничего не сделать. Результативность проверки будет низкой.

В другом эксперименте мы обнаружили, что в процессе сокрытия информации в свободной беседе уменьшается детализация описываемых событий. Так что по этому признаку тоже можно заподозрить ложь.

— Что это значит? Люди меньше говорить начинают?

— Наоборот, во время нашего эксперимента люди больше говорили. При этом человек описывает события не детально, а общими фразами. Что самое интересное — при этом увеличивалось количество вопросов со стороны полиграфолога. Вообще у человека, на которого направлена ложь, возрастает количество вопросов, даже если он не осведомлен о том, что ему лгут. Это непроизвольно получается.

— Сейчас нередко проводят тестирование сотрудников при приеме на работу. Оправдана ли такая мера?

— Это, безусловно, оправдано. Исследования показывают, что 8 из 10 соискателей различных должностей врут во время приема на работу. А, как мы уже говорили, способность неподготовленного человека выявлять ложь составляет порядка 50%. В таком случае только соответствующее тестирование поможет выявить людей, скрывающих информацию о себе. Понятно, что не надо это делать с каждым человеком, а, пожалуй, лишь с теми, кто способен нанести компании ущерб.

— Многие сегодня покупают детекторы лжи для домашнего использования, получается, такая покупка бесполезна?

— Полиграф в руках неспециалиста может нанести очень большой вред. Результаты при домашней проверке не будут соответствовать действительности. Лучше доверить это дело профессионалам.

— Какие еще альтернативные методы распознавания лжи существуют, кроме полиграфа?

— Например, фМРТ (Функциональная магнитно-резонансная томография — разновидность магнитно-резонансной томографии (получения изображения) для измерения нейронной активности головного или спинного мозга. — «Газета.Ru»). По данным отдельных исследований, его эффективность достигает 100%. Но они все проводятся в лабораторных условиях. Это срежиссированные ситуации: человек приходит в комнату, берет какой-то предмет, потом ученые кладут его в томограф и спрашивают, какой предмет он взял. Но насколько мы можем данные таких моделируемых экспериментов переносить на реальную практику — вопрос. Представьте, одно дело игровая ситуация, а другое, когда на кону попадание в тюрьму.

— фМРТ оценивает активность разных областей мозга. Что там происходит, когда человек врет?

— С помощью фМРТ смотрят эффект BOLD (blood oxygen level-dependent — уровень притока кислорода к определенным структурам мозга. — «Газета.Ru»). Когда определенная структура активна, она требует больших энергетических затрат, и туда больше кислорода с кровью приходит.

В психофизиологии и смежных с ней науках есть две парадигмы, два способа объяснений. Первая — «стимул-реакция». Касательно полиграфа, вопрос — это стимул, а изменения физиологических показателей — реакция. В рамках этого подхода мы говорим, что когда человек лжет и при этом активна какая-то область мозга, то, ложь — функция именно этой зоны. Обнаружена активность префронтальной коры, лобной доли. Префронтальная кора — часть неокортекса (новых областей коры головного мозга, которые у низших млекопитающих только намечены, а у человека составляют основную часть коры. — «Газета.Ru»), отвечающая за протекание большинства когнитивных процессов, это и внимание, и выстраивание логики, и контроль поведения. Лобная доля активируется во время принятия решений, например, соврать или нет. Так, по крайней мере, интерпретируют данные научные результаты авторы исследований.

— Как рассматривает этот вопрос вторая парадигма ?

— Вторая парадигма — «активности» — говорит о том, что нейроны специализируются не относительно придуманных авторами функций, а относительно функциональных систем целостных поведенческих актов, направленных на достижение конкретных результатов. В специализациях фиксируются именно целостные соотношения организма со средой.

Во время проверки на полиграфе человек не пассивен и реагирует на стимулы, а активен и осуществляет целенаправленное поведение. Ложь различна по своей структуре: мы можем просто отрицать, придумывать, недоговаривать. И во всех случаях мы говорим ложь, но везде будут активны разные структуры мозга. Мы предполагаем, что активность мозга зависит и от того, о чем человек врет, и от того, каким способом он это делает .

— Еще из альтернативных методов распознавания лжи существует функциональная околоинфракрасная спектроскопия. Насколько этот метод эффективен?

— Он очень похож на фМРТ, потому что тоже измеряет концентрацию кислорода в областях мозга, только при помощи светового излучения. Его эффективность достигает около 84%, а при комбинации с ЭЭГ (электроэнцефалографией, изучающей закономерности суммарной электрической активности мозга. — «Газета.Ru») — 94%. К тому же он портативный.

— Еще существует голосовой анализатор. Что скажете о нем?

— В этом случае мы анализируем голос человека. Смотрим тембр, высоту голоса, паузы в речи. При этом эффективность выявления лжи может достигать порядка 70%. Анализируются нехарактерные изменениями в голосе при помощи специальной программы. Но без полиграфолога метод будет неполным.

Так что пока полиграф и хороший специалист — самый эффективный метод выявления лжи.