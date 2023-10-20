«В России 16 млн людей не знают о своем диагнозе». Что такое остеопороз и чем он опасен

По оценкам специалистов, в России 16 млн человек обладают повышенной хрупкостью костей или, другими словами, болеют остеопорозом. Однако знает об этом только каждый сотый. Если вовремя не диагностировать болезнь, то в старости кости могут ломаться даже от собственного веса. Какие группы людей наиболее подвержены заболеванию, какие виды остеопороза существуют, как его сегодня диагностируют и лечат, «Газете.Ru» рассказала во Всемирный день борьбы с остеопорозом (WOD) президент Российской Ассоциации по остеопорозу, профессор кафедры семейной медицины Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова, ревматолог Ольга Лесняк.

— Что такое остеопороз?

— Остеопороз — это хрупкие кости, которые с развитием заболевания как бы тают, их вес уменьшается, они теряют свою прочность. При остеопорозе кости можно сравнить с кусочком сахара, – мы его макаем в чай, и он медленно тает.

Заболевание проявляется переломами, которые происходят даже при небольшой травме. В особо тяжелых случаях перелом случается даже под тяжестью собственного веса.

Самыми опасными являются переломы шейки бедра. После травмы пациенту долго приходится соблюдать постельный режим. Вынужденное обездвиживание может привести к осложнениям — пролежням, пневмонии, тромбозам, дыхательной недостаточности, нарушениям в работе сердца. Нередко все это приводит к летальному исходу.

close 100% Ольга Лесняк Из личного архива

— Какие виды остеопороза существуют?

— Их выделяют в разные группы. Существуют ювенильный (детский), постменопаузальный, вторичный и идиопатический типы остеопороза. Есть также остеопороз у мужчин.

Самая большая группа людей с остеопорозом — это женщины старше 50 лет. У них развивается постменопаузальный остеопороз из-за уменьшения выработки женских половых гормонов, эстрогенов.

У молодой женщины природа бережет костную ткань, потому что кальций будет необходим во время беременности. Сначала плод забирает из нее кальций для развития собственного скелета. Потом женщина кормит его грудью, — опять ребенок забирает кальций из маминого скелета.

И вот после 50 лет, когда после менопаузы у женщины становится мало эстрогенов, тогда и начинаются изменения в костной ткани. Но если во время менопаузы женщина начала гормональную заместительную терапию женскими половыми гормонами, тогда я за ее кости спокойна. Другое дело, что эта терапия не всем женщинам может проводиться.

Кстати, редко, но иногда и у молодых женщин на фоне беременности и кормления грудью развивается остеопороз. Но тогда мы говорим о том, что у женщины изначально, еще до беременности скорее всего был недостаток минералов в организме.

— Чем характеризуются другие типы, например вторичный?

— Тут причина уже немного другая – остеопороз провоцируют другие заболевания. Например, тиреотоксикоз — повышенная функция щитовидной железы или гиперпаратиреоз — паращитовидной железы. Это многие ревматические заболевания, болезни крови, почек, легких. Например, остеопороз провоцирует хроническая обструктивная болезнь легких, которая у курильщиков развивается. Перечень огромный.

Еще в некоторых случаях остеопороз провоцирует прием лекарств. Поэтому, когда мы лечим какое-то хроническое заболевание, особенно у пожилых, мы должны помнить о рисках развития остеопороза.

— Какие лекарства повышают риски развития остеопороза?

— Глюкокортикоиды, антикоагулянты, некоторые психотропные препараты, например антидепрессанты, или препараты, используемые в онкологической практике. Часто остеопороз развивается при длительном приеме противоэпилептических препаратов.

Эти препараты приводят к потере костной массы, некоторые — к снижению выработки половых гормонов, нарушают метаболизм витамина D или кальция. Иногда лекарства стимулируют созревание остеокластов. Это наши клетки, которые выделяют специальные ферменты для разрушения старой и поврежденной костной ткани. Когда их становится слишком много, разрушение костей ускоряется.

— Что такое ювенильный остеопороз?

— Это очень редкое, детское заболевание. Обычно он развивается у детей, которые имеют какие-то генетические проблемы.

Другой возможный вариант у детей – стероидный остеопороз. Многие болезни лечатся гормонами, и если ребенку прописывают преднизолон, то риски развития остеопороза повышаются в разы. Это очень опасное для костей лекарство.

— Есть еще идиопатический остеопороз. Я правильно понимаю, что причины его возникновения неизвестны?

— Да, если у человека есть остеопороз, то мы ищем причины. Если мы причины найти не можем, тогда мы разводим руками и говорим: «Ну, у вас идиопатический тип». На самом деле такого не должно быть, но медицина пока много не знает.

— Некоторые специалисты считают, что остеопороз – заболевание, которого нельзя избежать. С возрастом с ним столкнутся все?

— Нет, это не так, остеопороз – это заболевание, а не старость. Оно возникает совсем не у каждого человека, а только у тех, кто имеет предрасположенность, у кого есть факторы риска.

— Что это за факторы?

— Во-первых, это генетика. Если ваши старшие родственники ломали, например, шейку бедра, то у вас тоже есть высокий риск переломов в пожилом возрасте. Ученые уже нашли много генов, которые влияют на развитие этого заболевания.

Во-вторых, играют роль вредные привычки. Курение, в том числе пассивное, и злоупотребление алкоголем крайне плохо сказывается на состоянии костей. И то, и другое отрицательно сказывается на костном обмене и приводит к развитию остеопороза. Неправильное питание тоже имеет место. Для костей очень важен кальций, который мы получаем только из продуктов питания, поэтому, когда человек не употребляет молочные продукты, он ослабляет свои же кости.

— Какие еще минералы и витамины помогают в профилактике остеопороза?

— Витамин D. Всем хорошо известно: чтобы у детей не было рахита, нужен витамин D. Раньше мы думали, что это касается только детей, сейчас понимаем, что всех.

Витамин D способствует полноте всасывания кальция, в целом он благотворно влияет на минерализацию и рост костей. Из-за того, что большая часть территории нашей страны находится в зоне низкой инсоляции, особенно в зимнее время, рекомендуется профилактический прием препаратов витамина D с октября по апрель.

— Как диагностируют заболевание?

— При помощи денситометра. Это такой рентгеновский аппарат, с помощью которого мы можем посчитать, сколько кальция в костях у человека. Это очень важно для диагностики остеопороза, поэтому мы добиваемся, чтобы в любом городе стояли бы денситометры. По рекомендации ВОЗ должно быть 11 денситометров на 1 млн населения.

В Петербурге, по официальным данным, должно быть 55 денситометров, а нас только половина, может, чуть больше. А в Псковской области нет ни одного. Такие же регионы без денситометров есть и на востоке страны.

Этот аппарат очень точный и замечательный, но он – рентгеновский, а это излучение не самое безопасное. Беременную женщину мы так исследовать не будем, есть более современный метод – REMS (Radiofrequency echographic multi-spectrometry — радиочастотная эхографическая мультиспектрометрия). Он пока мало распространен в России. Это совсем новая технология, здесь используется ультразвук. Мы посылаем в кость определенные радиочастотные сигналы и изучаем, как на них отвечает кость. Измененная кость дает определенную частоту звука, по которой мы можем судить о ее состоянии.

— Как определить, что у человека развивается остеопороз, если в его городе нет таких аппаратов для диагностики?

— По клиническим проявлениям. При остеопорозе нет болей, поэтому переломы — это единственное проявление болезни.

Если у человека был, например, перелом шейки бедра или позвонков, то это четко указывает на остеопороз. Тогда не надо никакой денситометрии, можно сразу начинать лечение от остеопороза, чтобы переломы дальше не повторялись. У 10% людей, которые перенесли в этом году перелом шейки бедра, будет повторный перелом с другой стороны в ближайшие годы. Поэтому терапию нельзя откладывать.

— Одна из ваших работ посвящена калькулятору FRAX, можете о нем рассказать?

— FRAX – это доступный в интернете калькулятор рисков развития остеопороза, который рассчитан на людей старше 50 лет. Это такая табличка с 12 графами, куда нужно вбить данные о возрасте, весе, росте, а также о предшествующих переломах, наличии ревматоидного артрита и других факторов. 12-й вопрос – результаты денситометрии, но получить результат можно и без нее, ответив на 11 вопросов.

Сейчас появилась улучшенная версия – FRAX+, там на восемь вопросов больше, поэтому он более точный. Однако он платный – одно исследование стоит 1€.

В любом случае в результате вы узнаете, какой риск переломов у вас есть в ближайшие 10 лет. Точнее вы получите какую-то цифру, которую потом нужно показать врачу. Однако не все специалисты знают, как с этой цифрой поступить, она большая или маленькая? Мы разрабатываем такую градацию, чтобы врачи могли понять — вот это высокий риск, а это нет.

— Различаются ли как-то риски развития остеопороза в разных регионах мира?

— Да, все зависит от продолжительности жизни. Например, перелом шейки бедра происходит обычно у людей старше 70-75 лет. И чем больше в стране людей такого возраста, тем чаще там люди страдают от переломов шейки бедра. Таким образом, в Швеции или Японии остеопорозных переломов больше, чем в России, потому что в этих странах больше продолжительность жизни.

Такие страны, как Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, очень молодые. Поэтому остеопороз пока для них не столь актуальное заболевание, как для России. Но к 2050 году население этих стран существенно постареет. Например, в Узбекистане к 2050 году частота перелома шейки бедра вырастет на 360% только из-за старения населения.

В России все-таки не так, мы уже постарели. У нас даже нет каких-то регионов, в которых бы проблема остеопороза остро не стояла. По этой же причине у нас будет прирост 70% к 2050 году.

Но можно этот процент снизить. По нашим расчетам, в стране 16 млн пациентов с остеопорозом. Но официально зарегистрировано только 160 тыс. из 16 млн, это один пациент из 100. Это значит, что людей с недиагностированным остеопорозом нужно искать, пока их хрупкие кости не начали ломаться.

Поэтому мы впервые в России организовали активный такой поиск пациентов с остеопорозом с помощью калькулятора FRAX.

— Как вы их ищете?

— Мы научили врачей первичного звена считать FRAX своих пациентов, сформировали группу пациентов высокого риска, и вот мы их ведем уже на протяжении шести лет. Нам уже удалось снизить частоту новых переломов в два раза.

— Сколько пациентов вам удалось найти?

— Мы протестировали 11 тыс., и нашли из них 2,4 тыс. пациентов с высоким риском переломов, которые подлежали лечению. Причем из них только 100 человек знали о своем диагнозе. Поэтому мы призываем пациентов просто ради интереса пройти FRAX, это можно сделать самостоятельно и просто принести результат врачу.

— Как сегодня лечат остеопороз в России?

— Мы применяем три группы препаратов: бисфосфонаты, моноклональные антитела и костно-анаболические.

В кости есть две группы клеток. Одни рассасывают кость — остеокласты. А другие формируют кость — остеобласты. У здорового человека сколько остеокласты рассосут кости, столько остеобласты и образуют: происходит постоянное обновление. Что происходит при остеопорозе? При остеопорозе остеокласты значительно более активны, чем остеобласты. Другими словами, кости рассасывается больше, чем образуется.

Раз остеокласты излишне активны, мы их подавляем. Поэтому терапия, которая используется при остеопорозе, называется антирезорбтивной от слова резорбция, то есть разрушение костной ткани. Здесь мы применяем бисфосфонаты и моноклональные антитела.

Есть вторая терапия — костно-анаболическая. Здесь мы стимулируем рост кости, если остеобласты плохо работают.

— То есть терапия получается комплексная?

— Обычно мы используем один препарат, этого достаточно. В некоторых случаях заболевание трудно поддается лечению, тогда мы начинаем комбинировать.

— Ведутся ли разработки лекарств, которые бы воздействовали на провоцирующие заболевание гены?

— Нет, мы пока не имеем достаточных знаний в этой области. Ведь вмешиваться в генетику — это очень опасно, мы ведь можем и навредить человеку, создав для него еще больше проблем.